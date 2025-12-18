พปชร.เปิดตัวอดีต สส.งูเห่าภูมิใจไทย ยกครอบครัวซบ "บิ๊กป้อม" ลงชิง สส.กาฬสินธุ์

พปชร.เปิดตัว อดีต สส.งูเห่า “ภูมิใจไทย” ยกครอบครัว ซบ “บิ๊กป้อม” ลงสมัคร สส.กาฬสินธุ์ ด้าน “ธีระชัย” ลั่น ตอบโจทย์แก้ปัญหา พาประเทศ พัฒนายั่งยืน
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 ธ.ค.ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ย่านบางโพ พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ พร้อมแกนนำพรรค นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรค เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.กาฬสินธุ์ พรรคพปชร. ประกอบด้วย น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ อดีต สส.กาฬสินธุ์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย เจ้าของฉายา “ล้มช้าง” แชมป์เก่า 5 สมัย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่ย้ายมาลงสมัครกับพรรคพปชร. พร้อมน้องชาย 2.นายศุภสิทธิ์ เฮงไพบูลย์, 3.นายปภัทร เฮงไพบูลย์ นอกจากนั้นมีนายผดุง หน่องพงษ์ อดีตบรรณาธิการข่าว เสนอตัวลงสมัครสส.เขต 5 ปทุมธานี
นายธีระชัย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของพรรคพปชร.ที่ได้คนมาร่วมพัฒนาการเมืองของประเทศไทยร่วมกับพรรค เป็นคนที่มีประสบการณ์ และศักยภาพสูง ส่วนแนวทางการจัดทำนโยบายของพรรค พปชร.จะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้รับทราบว่า นโยบายที่พรรคจะนำเสนอจะตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยในอนาคต โดยระยะสั้นคือ การแก้ปัญหาปะทะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และเรื่องเศรษฐกิจที่จะเข้าสู่สภาวะยากลำบากมากขึ้น และในระยะยาว จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศไปสู่โครงสร้างที่ยั่งยืน
“ขอทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคต้อนรับผู้สมัครทั้งหมดจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีคุณภาพ และให้ความมั่นใจกับประชาชนว่า การทำงานของพรรคพลังประชารัฐจากนี้จะเป็นทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง“ นายธีระชัย กล่าว
ทั้งนี้น.ส.ประภา เป็นหนึ่งใน 3 สส.พรรคภูมิใจไทย ที่เคยโหวตสวนมติพรรค สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.เอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร