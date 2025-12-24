‘ชัยวุฒิ’ จี้ ‘อภิสิทธิ์’ ตอบให้ชัด จะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือไม่ หลังประกาศไม่ร่วม กธ.ทำ FC สับสน

‘ชัยวุฒิ’ จี้ ‘อภิสิทธิ์’ ชี้แจงให้ชัด จะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ หลังประกาศไม่ร่วม ‘กล้าธรรม’ ชี้ FC ประชาธิปัตย์สับสน
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวบนเวทีไทยรัฐดีเบต ว่า “จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม” ซึ่งนายชัยวุฒิ ได้ตั้งข้อสังเกตว่านายอภิสิทธิ์อาจหลงลืมอะไรไป เพราะที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ต่อสู้กับระบอบทักษิณ และพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอด
นายชัยวุฒิ กล่าวว่า หากนายอภิสิทธิ์อ้างเหตุผลว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม เพราะมีปัญหาเรื่อง เบน สมิธ ทุนสีเทา และ สแกมเมอร์ ก็ต้องตอบให้ชัดเจนด้วยว่า จะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามกับนายอภิสิทธิ์ว่า ไม่รู้จริง ๆ หรือว่าทุนเหล่านี้เข้ามาพร้อมคนที่จะเปิดคาสิโน ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย
หัวหน้าพรรครักชาติยังระบุว่า ขณะนี้แฟนคลับพรรคประชาธิปัตย์กำลังสับสน และนายอภิสิทธิ์ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ไม่ใช่ย้ำเพียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม พร้อมย้ำว่า พรรคเพื่อไทยคือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์ที่ต้องสู้ต่อไป
นอกจากนี้ นายชัยวุฒิยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า ปัญหาสงครามทำให้ประชาชนเดือดร้อน และตั้งคำถามว่า หากนายอภิสิทธิ์ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทย จะแก้ปัญหาชายแดนได้หรือไม่พร้อมทิ้งท้ายว่า “ความขัดแย้งทั้งหมดเกิดมาจากพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ ท่านก็รู้ ?”