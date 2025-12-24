“มาร์ค” ลั่น ปชป.ไม่ร่วมรัฐบาลกับ “กล้าธรรม”

“อภิสิทธิ์” ประกาศ ปชป.ไม่ร่วมรัฐบาล “กล้าธรรม” อ้างแคนดิเดตนายกฯ พัวพันกับคดีร้ายแรง
วันที่ 23 ธ.ค. 68 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวระหว่างรายการ ดีเบตอีกสักตั้ง ไทยรัฐเลือกตั้ง '69 ในช่วงหนึ่งว่า “..วันนี้ผมตัดสินใจได้แล้ว หนึ่งเรื่องนะครับว่า ด้วยประวัติของผู้นำแคนดิเดตนายกฯ ที่มีประวัติในเรื่องของคดีที่ร้ายแรง และมีหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์ที่เป็นภาพปรากฏออกมาในเรื่องของ MOU ผมขอพูดว่า พรรคประชาธิปัตย์ ไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพรรคกล้าธรรมได้ครับ...”