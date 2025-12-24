“ธรรมนัส” ซัดการเมืองยุคพูดหล่อทำอะไรให้ชาติบ้าง ย้อนวัดจากสิ่งที่ทำ ฉะไร้มารยาทเย้ยมี 25 สส.ค่อยมาคุย

แกนนำกล้าธรรม ฟาด การเมืองยุคพูดหล่อ เสียงเพราะ ทำอะไรให้ประเทศบ้าง สวนการเมืองสร้างภาพ วัดกันจากสิ่งที่ทำ ไม่ใช่สิ่งที่พูด ซัด ไร้มารยาท ยังไม่ถึงเวลาประกาศจับมือใคร เย้ย ถ้ามี สส. 25 คน ค่อยมาคุยกัน
วันที่ (24 ธันวาคม) เมื่อเวลา 17.30 น. ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศบนเวทีดีเบตว่าจะไม่ร่วมงานกับ พรรคกล้าธรรม ภายหลังการเลือกตั้งปี 2569 ว่า เวทีดีเบตวานนี้ ตนไม่ได้รับชม เพราะอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ และตนไม่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมเวทีดีเบตดังกล่าว ซึ่งเวทีลักษณะนี้ควรมีการประสานงานและทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนก่อน โดยเฉพาะเมื่อมีการนำป้ายชื่อพรรคหรือบุคคลไปใช้ ทั้งที่ยังไม่ตกลงกัน และขอฝากถึงสื่อมวลชนด้วยว่า การจัดเวทีดีเบตควรเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่พื้นที่ยุยงให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
“การเมืองไทยในช่วงนี้ยังไม่ควรสร้างความแตกแยก ทั้งที่กระบวนการเลือกตั้งยังไม่เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ และยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรรคใดจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนมากน้อยเพียงใด ผมเข้ามาทำการเมืองโดยเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยเฉพาะประชาชนฐานราก การเมืองไม่ควรเริ่มต้นด้วยการประกาศว่า จะไม่จับมือกับใคร เพราะสุดท้ายคนตัดสินคือประชาชน ไม่ใช่นักการเมือง ดังนั้นการที่มีผู้นำบางพรรคประกาศไม่เอาพรรคนั่นพรรคนี่ มารยาทการเมืองเขาไม่ทำกัน“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า บทเรียนทางการเมืองในอดีตมีให้เห็นวมาแล้ว การเปิดตัวหรือประกาศจุดยืนทางการเมืองล่วงหน้า มักนำไปสู่ปัญหา เมื่อไม่สามารถรักษาคำพูดได้ และหลายกรณีก็จบลงด้วยการลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรค การแข่งขันทางการเมือง ควรอยู่ที่ผลงานว่า ใครทำอะไรให้ประเทศและประชาชนบ้าง มากกว่าการใช้วาทกรรมหรือคำพูดสวยหรู
“ในฐานะที่ผมกำกับดูแลด้านการเกษตร ยุคผมไข่ไก่ไม่มีปัญหา ผู้บริโภค ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไม่เดือดร้อน ผมไม่ต้องเอางบหลวงไปจ้างฝรั่งให้มาศึกษาแล้วเอาไข่ไก่ไปชั่งกิโลขาย ใครเค้าทำกัน ผมไม่ได้ว่าใครนะ ผมไปยึดที่จะ ส.ป.ก.คืนจากนายทุนทั้งหลาย มาจากยุคใครล่ะที่ทำให้ที่ดินของรัฐตกไปอยู่กับกลุ่มทุน จนรัฐบาลชุดนั้นต้องยุบสภาหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ไปยินยอมยอมรับคำตัดสินของศาลโลก เรื่องเขาพระวิหาร ผลงานใคร ยุคไหน และที่ 396 โรงพักกลายเป็นสุสานทุกวันนี้ ยุคใครทำ คงไม่ต้องให้ผมหรือโฆษกพรรคผมต้องมาชำแหละแต่ละเรื่อง เวลาจะเลือกตั้งพูดจาหล่อ เสียงเพราะ แต่ผลงานเคยทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้างในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศ“
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า การที่เราจะตัดสินใจประกาศว่า จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคใดพรรคหนึ่ง มันไม่ใช่เวลา ต้องให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจ เขาจะเลือกพวกคุณหรือเปล่า หรือเลือกพวกผมหรือเปล่า ยังไม่รู้เลย หากคุณมี สส. ในกำมือ 25 คน ค่อยมาคุยกัน แม้แต่พรรคกล้าธรรมก็ยังไม่รู้ว่า จะได้สักกี่คน ฉะนั้นช่วงนี้เราต้องแข่งขันว่า เราจะทำอะไรให้พี่น้องประชาชน และผลงานที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้าง นักการเมืองอย่าทะเลาะกันเลย ปล่อยให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่า เขาจะเลือกใครมาเป็นผู้แทน
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวต่อว่า การที่มีอดีต สส.พรรคของพวกท่านมาอยู่กับพรรคกล้าธรรม เพราะเขาอยากจะทำอะไรให้ประชาชนไม่ใช่ พูดแล้วก็ไม่ทำ มันเป็นสิทธิ์ของนักการเมืองที่เขาจะเลือกอยู่กับใคร ไม่ใช่เอาความแค้นในบ้านคุณแล้วมาถล่มบ้านคนอื่น ขอฝากไว้ด้วย
“สิ่งที่พยายามจะโจมตีว่า ผมไปถ่ายรูปกับคนโน้นคนนี้ ถ้าเอารูปมาแบกันกางบนโต๊ะเนี่ย กลุ่มชนชั้นอีลิทเกือบครึ่งประเทศถ่ายรูปกับเขา นักการเมืองตั้งแต่หัวจนถึงระดับ สส. ข้าราชการและผู้ใหญ่เกือบทุกกระทรวง ถ่ายรูปกับเขา นั่นแสดงว่า ประเทศไทยไม่มีคนดีเลย เป็นแก๊งสแกมเมอร์ไปหมดหรือ ถ้าวันนี้ผมนั่งกินข้าวกับพี่น้องสื่อมวลชน แต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง ผมไปทำอะไรผิด ท่านก็ผิดด้วยอย่างงั้นหรือ ไม่ใช่นะ มันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และให้เขาพิสูจน์ว่า เขาผิดหรือไม่ผิด“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
เมื่อถามว่า นายอภิสิทธิ์ เคยประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ มารอบนี้ก็บอกอีกว่า ไม่ร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม การออกมาพูดแบบนี้จะทำให้กระแสนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ลดลงหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จริงๆ ตนไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์บ้านเก่าของพี่น้องที่มาอยู่กับตน ความวิบัติของพรรคนั้นเป็นอย่างไร พอประกาศมาแล้ว พอถึงเวลา คณะกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นกับคุณ คุณต้องลาออกไป เกิดอะไรขึ้นกับพรรค สถาบันที่อยู่กับประเทศไทยมานาน เขาสร้างกันยุคไหนของคนใต้ คุณมาทำลายแป๊บเดียวเสียหายหมด ไม่ต้องให้ผมพูดอะไรมากกว่านี้ ผมสร้างบ้านผมกี่วันบ้านใหญ่โต เพราะเขาชอบพูดน้อยทำมาก ไม่ต้องพูดเอาหล่อ ทุกคนอดีตแก้ไม่ได้แต่ต้องทำปัจจุบันและอนาคตให้ดี คนบางคนภาพภาพสวย เดี๋ยวก็รู้ว่าอดีตไม่ธรรมดาเหมือนกัน หรือปัจจุบันทำผิดสีดำ สังคมก็จะประจานคุณ
“ผมไม่ประกาศว่า จะไม่จับมือกับใคร ใครไม่จับมือกับผม ก็เป็นเรื่องของคุณ สิ่งหนึ่งคือ พรรคเราชัดเจนว่า ไม่แก้มาตรา 112 เด็ดขาด พรรคไหนแตะ เราก็ไม่เอาด้วยเหมือนกัน ผมชัดเจน ไม่ต้องดัดจริต คนเราจะแต่งงานกับใคร ถ้าเขาไม่แต่งกับเรา จะไปบังคับเขาได้อย่างไร ส่วนเวทีดีเบตที่มันสร้างสรรค์ผมจะไปร่วม แต่ถ้าไม่สร้างสรรค์พวกที่ยุให้คนทะเลาะกัน ผมไม่ไป”ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้าย