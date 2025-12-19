พท.เตรียมแผน “ยศชนัน” ช่วยหาเสียงกทม. รับ ทุกพรรคหน้ากลัว สัปดาห์หน้าเปิดตัวสส. 400 เขต

“พงศ์กวิน” เผย เตรียมแผน “ยศชนัน” ช่วยหาเสียง กทม. รับ ทุกพรรค เป็นคู่แข่งที่หน้ากลัว บอก สัปดาห์หน้าพร้อมเปิดตัว สส. 400 เขต
วันนี้ (19ธ.ค.) นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. กล่าวถึงความพร้อมการเลือกตั้ง ในส่วนของพื้นที่ กทม. ว่า พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ต่างส่งคนรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทุกพรรคถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว หากถาม ว่า ใครดีที่สุด คงตอบไม่ได้ เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่นทำให้ประชาชนรู้สึกเข้าใจนโยบายของพรรค และความมุ่งมั่นของผู้สมัคร
ขณะที่พรรคประชาชน ถือเป็นพรรคที่มีกระแส มีความกังวลหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชนได้ สส.พื้นที่ กทม. 32 เขต จาก 33 เขต ถือเป็นพรรคที่น่ากลัวในการทำกระแส และเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม พรรคเพื่อไทยฐานะเป็นผู้ท้าชิง ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด และสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่เป็นผู้เลือก
ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคเข้ามาทำหน้าที่ จะแบ่งคะแนนได้หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตอนนี้ยังประเมินลำบาก ต้องรอใกล้วันเลือกตั้งกว่านี้ ซึ่งเดิมพรรคประชาธิปัตย์ ที่เคยครองพื้นที่ กทม. มาก่อน และการที่นายอภิสิทธิ์กลับมา ก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพรรคที่น่ากลัว
เมื่อถามว่า ตั้งเป้าที่นั่งพื้นที่ กทม. ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด
ส่วนวางโปรแกรมนายยศชนัน วงสวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ในการช่วยหาเสียงในพื้นที่ กทม. ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนไว้ เพราะเพิ่งเปิดตัวนายยศชนัน ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ตอนนี้อยู่ระหว่างการไปดีเบตตามเวที และสื่อต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงนโยบายของพรรค ตอนนี้ต้องให้เวลาในการไปทำภารกิจนี้ก่อน หลังจากนี้ตนเองจะต้องไปพูดคุย เพื่อให้มาช่วยในพื้นที่ กทม.
เมื่อถามว่า วางยุทธศาสตร์ในการสู้ศึกในพื้นที่ กทม. ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยคงทำเหมือนที่เคยทำมาก่อน เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการทำพื้นที่ ซึ่ง สส. พรรคเพื่อไทยขึ้นชื่อเรื่องอยู่แล้วในการเข้าถึงประชาชน พร้อมย้ำว่า จะทำให้ดีที่สุดดี ส่วนการสร้างกระแสก็มีหลายส่วนเข้ามาผสมผสานกัน
นายพงศ์กวิน ยังกล่าวว่า ขณะนี้ผู้สมัครมีความพร้อมทั้งหมดแล้ว และวันนี้จะมีการมายื่นเจตจนงในการลงสมัค สส. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ คาดว่า ไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะทุกคนทราบแล้วว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงเราได้สกรีนเบื้องต้นไปแล้ว โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครทั้ง 400 เขตอีกครั้ง