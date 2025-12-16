“มาร์ค” ไม่หวั่นอดีตลูกพรรคพร้อมส่งชนทุกเขต ย้ำไม่มีใครผูกขาด ชี้ ขยับเลือกตั้งเหตุสุดวิสัยเข้าใจได้

“อภิสิทธิ์” ไม่หวั่น อดีตลูกพรรค ย้ายซบพรรคอื่น พร้อมส่งผู้สมัครลง สส.ชนทุกเขต ย้ำ ไม่มีใครผูกขาดคะแนนเสียง บอก หากวันเลือกตั้งต้องขยับ เพราะเหตุสุดวิสัย เป็นเรื่องเข้าใจได้
วันนี้ (16 ธ.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความคิดเห็นต่อกระแสนิยมทางการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ว่า ผลสำรวจนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ขณะนี้ต้องมุ่งมั่นทำงานต่อไป ทั้งนี้ ตนมองว่า คะแนนที่ตั้งใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากความคาดหวังที่อยากเห็นทางเลือกใหม่ในการเมือง ซึ่งหายไปในช่วงปัจจุบันหรือหลายสิบปีที่ผ่านมา
เมื่อถามว่า กระแสนิยมของพรรคที่ดีขึ้นจะรักษาไว้ได้อย่างไรในช่วงเลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ต้องชัดเจนมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พรรคยังไม่ได้เปิดตัวเรื่องนโยบาย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นได้ต่อไป เพื่อให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นทางเลือกและความหวังของประชาชนได้
เมื่อถามถึงความชัดเจนต่อการเปิดตัวผู้สมัคร สส. และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า กระบวนการขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น โดยจะเสร็จสิ้นในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ และจากนั้นจะให้กรรมการสรรหาดำเนินการต่อ และเมื่อทำเสร็จแล้วจะเสนอกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาได้สัปดาห์หน้าโดยมั่นใจว่าจะทันพร้อมกับวันเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ช่วงวันที่ 27-28 ธ.ค. นี้ ขณะที่บัญชีของผู้ที่พรรคจะสนับสนุนให้เป็นนายกฯ ที่จะได้ข้อยุติสัปดาห์หน้า ส่วนรายละเอียดจะเป็นใครบ้างนั้นขอให้ผ่านที่ประชุมกรรมการบริหาพรรคแล้วจะแจ้งอีกครั้ง
เมื่อถามว่า พรรคจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.เขตครบทั้ง 400 เขตหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า คิดว่าใกล้เคียง เพราะบางเขตที่มีผู้เสนอตัว แต่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบบางเขตที่มีปัญหา และอาจต้องคัดกรองเพิ่มเติม ทั้งนี้มีไม่กี่เขตที่มีปัญหา หากส่งไม่ครบ 400 เขต ก็ใกล้เคียง
เมื่อถามถึงกรณีที่ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่ย้ายสังกัด พรรคจะส่งคนลงเลือกตั้งหรือไม่ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ต้องแข่งขันตามปกติ เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยึดแนวทางนี้มาตลอด 80 ปี โดยที่ผ่านมา พรรคเปลี่ยนผ่านมาหลายยุคหลายสมัยต้องสร้างคนใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อคนเดิมตัดสินใจไปอยู่พรรคอื่น ประชาธิปัตย์มีหน้าที่สร้างคนใหม่ เพื่อเดินหน้าตามแนวทางของพรรคต่อไป
เมื่อถามย้ำว่า ในเขต สส.เก่า ประชาธิปัตย์จะหวังชนะ หรือล้มแชมป์ได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่มีใครผูกขาดคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งไหนเลยทั่วประเทศ ตนทราบดีกว่าปัจจุบันหากพูดกันในคนการเมือง หรือประชาชนบางส่วนอาจบอกว่า เขตเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับเรื่องกระแสความนิยมไปเสียแล้ว พูดตรงๆ คือ การใช้เงินใช้ทองมากกว่า โดยพวกตนจะต่อสู้เรื่องนี้ เพื่อให้การเมืองกลับมาเป็นเรื่องของความนิยม อุดมการณ์ นโยบาย ตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำงาน เพราะหากปล่อยให้สภาพการเมืองปล่อยให้เงินชี้ขาดได้ ตนมองไม่เห็นว่าปัญหาที่สับสนจะแก้ไขอย่างไร ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม
เมื่อถามว่า มีการประเมินถึงการเลื่อนการเลือกตั้งปี 2569 ตามที่ กกต. กำหนดว่า จะเป็นวันที่ 8 ก.พ. 69 อย่างไร นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและเข้าใจข้อกฎหมายว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดเงื่อนไขกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญไว้ก่อนแล้ว แต่ขณะเดียวกัน ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเปิดทางกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องเลื่อนวันลงคะแนนเป็นอำนานจหน้าที่ของ กกต. ตัดสินใจ ดังนั้น ตนทำงานบนสมติฐานว่าจะเป็นไปตามกรอบเวลา ทั้งนี้ ตนเข้าใจได้หากมีเหตุสุดวิสัยจริงเป็นไปตามกฎหมายและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับ