“เด็กพท.”ฟาด “ปชน.“เล่นการเมืองถ่วง ร่างอสม. แฉชิงญัตติด่วนสแกมเมอร์ตัดหน้า ดับฝัน อสม. ล้านคน

“จิรพงษ์ “ โต้ “ปกรณ์วุฒิ” ปมกล่าวหา”สมศักดิ์ “บิดเบือน ร่างพ.ร.บ.อสม.เผย ปชน.เสนอญัตติด่วนสแกมเมอร์ตัดหน้า ทำสภาฯ ปิดประชุมกลางคัน ซัดมี “ฝ่ายค้านเทียม” อุ้มรัฐบาลเกินงาม ชวน อสม.จับตาสมัยหน้า ใครขวางจำไว้เลือกตั้งหน้า
วันนี้( 1 พ.ย. 2568 )นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวตอบโต้นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ที่ออกมากล่าวหานายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 29 ตุลาคม ตนทำหน้าที่กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. อบจ., เทศบาล และ อบต. ซึ่งหลังจากพิจารณาร่างเหล่านี้เสร็จแล้ว จะเข้าสู่ร่าง พ.ร.บ. ข้าราชการครู และ พ.ร.บ. อสม. ตามลำดับ โดยขณะนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในห้องประชุมมากกว่าเกินครึ่ง สามารถเดินหน้าพิจารณาต่อได้ แต่กลับเกิดการถกเถียงและมีเหตุให้การประชุมหยุดชะงัก
“อีกเหตุหนึ่งคือ พรรคประชาชนเสนอญัตติด่วนเรื่องสแกมเมอร์ เข้าสภาตัดหน้าร่าง พ.ร.บ.อสม. ทั้งที่ตามปกติวันพุธใช้พิจารณาร่างกฎหมาย ส่วนญัตติด่วนควรเสนอวันพฤหัสบดี แต่กลับดึงเข้าสภาในวันเดียวกัน จนทำให้นายไชยา พรหมา ประธานที่ประชุม ต้องปิดการประชุมกลางคัน เป็นการดับความหวังของอสม.ทั่วประเทศกว่าหนึ่งล้านคน ที่รอคอยเห็นกฎหมายนี้เข้าสู่วาระ 2 และ 3”
นายจิรพงษ์ กล่าวว่า ทั้งประธานกรรมาธิการ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และกรรมาธิการจากหลายพรรค รวมถึงตัวแทน อสม. จากทั่วประเทศ ได้เตรียมพร้อมเสนอร่างอยู่หลังบัลลังก์ทั้งวัน แต่กลับไม่ได้เข้าสู่การพิจารณา พร้อมย้ำว่า ร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่ง เพราะผ่านการกลั่นกรองจากหลายพรรคอย่างเปิดกว้าง
นายจิรพงษ์ ยังเหน็บพฤติกรรม ฝ่ายค้านเทียมว่า การทำหน้าที่ฝ่ายค้านบางพรรคเปลี่ยนไปจน อุ้มรัฐบาลมากเกินงาม โดยเฉพาะในช่วงแปรญัตติร่างกฎหมายท้องถิ่นหลายฉบับ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าบางฝ่ายเลือกช่วยรัฐบาลผ่านร่างสำคัญ ทั้งที่ฝ่ายค้านที่แท้จริงควรตรวจสอบถ่วงดุล
“ฝ่ายค้านบางคนอาจอ้างไม่เห็นด้วยแต่ก็ช่วยเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลผ่านกฎหมาย นั่นไม่ใช่ฝ่ายค้านที่แท้จริง ถ้าฝ่ายค้านอุ้มรัฐบาลทุกเรื่อง จะมีฝ่ายค้านไว้ทำไม” นายจิรพงษ์ กล่าว พร้อมเชิญชวน อสม.ทั่วประเทศติดตามการประชุมสภาฯ สมัยหน้า หากยังมีใครขัดขวางร่าง พ.ร.บ.อสม. อีก ขอให้จำไว้และใช้สิทธิ์พิพากษาในวันเลือกตั้งครั้งหน้า