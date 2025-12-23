แม่คดีรพ.รัฐทำเสียลูกในครรภ์ เข้าขอบคุณ“ทนายเอี้ยง” หลังสภาทนายความมอบหมายทำคดีช่วยเหลือจนได้ค่าเยียวยา

ผู้เสียหายเดินทางเข้าขอบคุณสภาทนายความ หลังได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายในคดีคลอดบุตร จากเหตุไม่ได้รับการผ่าคลอดตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ส่งทนายความดำเนินการช่วยเหลือ ศาลไกล่เกลี่ยจนรพ.ยอมชดใช้ค่าเสียหาย
วันนี้ (23 ธ.ค.68) ) นางสาวนงนุช วันทอง เดินทางเข้าพบคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแสดงความขอบคุณ หลังได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากกรณีการคลอดบุตรที่นำไปสู่การสูญเสีย โดยมี นายนิติศักดิ์ มีขวด อนุกรรมการและเลขานุการ ทนายความคดีดังกล่าว และนายชินวัฒ เรืองรักษ์ ตัวแทนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้การต้อนรับ
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากช่วงต้นปี พ.ศ. 2567 นางสาวนงนุชได้เข้าร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หลังประสบเหตุจากการฝากครรภ์พิเศษกับแพทย์ที่คลินิกแห่งหนึ่ง ซึ่งแพทย์เจ้าของไข้ให้ความเห็นว่าทารกมีความเสี่ยงไม่สามารถคลอดตามธรรมชาติได้ และควรเข้ารับการผ่าคลอดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงกำหนดผ่าคลอดเพียง 2 วัน นางสาวนงนุชเกิดอาการปวดท้องคลอดก่อนกำหนด จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมนำใบนัดผ่าคลอดจากแพทย์ฝากครรภ์พิเศษไปแสดงต่อแพทย์และพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่สามารถผ่าคลอดให้ได้ เนื่องจากไม่มีแพทย์วิสัญญีในขณะนั้น และให้คลอดเองตามธรรมชาติ
แม้ผู้เสียหายและสามีจะยืนยันความประสงค์ขอผ่าคลอด รวมถึงพยายามติดต่อโรงพยาบาลอื่นเพื่อขอส่งต่อการรักษา แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลนอกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เสียหายต้องนอนรอจนถึงช่วงเช้าเวลาประมาณ 07.00 น. ก่อนถูกนำตัวไปคลอด
ระหว่างการคลอด เด็กเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน มีการกู้ชีพจนสามารถฟื้นคืนชีพได้ แต่พบว่าขาดออกซิเจนเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ส่งผลให้สมองพิการและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ก่อนที่เด็กจะเสียชีวิตลงในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รวมอายุ 1 ปี 1 เดือน 22 วัน
ต่อมา คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของสภาทนายความ เนื่องจากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย มีฐานะยากไร้ และไม่สามารถว่าจ้างทนายความด้วยตนเองได้ จึงดำเนินการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างการสืบพยาน ศาลได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยคดี โดยโรงพยาบาลรัฐคู่กรณียินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่ง จนเป็นที่พอใจแก่ผู้เสียหาย และนำไปสู่การยุติข้อพิพาท
ทั้งนี้นายนิติศักดิ์ กล่าวว่า สภาทนายความมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนทรัพยากรในการดำเนินคดี เพื่อให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และได้รับความเสมอภาคทางกฎหมายอย่างแท้จริง