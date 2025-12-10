รมว.แรงงาน เปิดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน” จ.สระแก้ว ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพแรงงานอย่างทั่วถึง ตอกย้ำความอุ่นใจให้ผู้ประกันตน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน” โดยมี นางพัชรี ศาลาศิลปะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้ประกันตน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คำว่า 'ประกันสังคม' ไม่ใช่แค่การส่งเงินสมทบทุกเดือนตามหน้าที่ แต่คือการสร้าง 'หลักประกัน' ที่มั่นคงให้กับชีวิตของผู้ประกันตน ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เริ่มตั้งแต่เกิด ประกันสังคมมีค่าฝากครรภ์ ค่าคลอด ค่าเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 6 ปี เมื่อเจ็บป่วย ท่านมีสถานพยาบาลคอยดูแลแบบไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่าย เวลาที่ต้องตกงานหรือว่างงาน ก็มีเงินทดแทนช่วยประคับประคอง และเมื่อเกษียณ ก็มีบำเหน็จบำนาญเป็นเงินออมก้อนสุดท้ายให้พึ่งพาได้
รมว.แรงงาน กล่าวว่า การจัดในวันนี้ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกของสำนักงานประกันสังคมในการลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกันตนจะได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ได้รับบริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมให้การสนับสนุนทุกแนวทางที่จะช่วยให้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
“การจัดโครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน ณ จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ประกันตน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในงานมีกิจกรรมสำคัญ ทั้งการตรวจสุขภาพเชิงรุกจำนวน 14 รายการ การให้บริการทันตกรรมผ่านรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ประกันตน เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยการเอกซเรย์ทรวงอกร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนการให้บริการด้านงานประกันสังคมและกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง” นางสาวตรีนุช กล่าวในที่สุด
ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดโครงการในจังหวัดสระแก้วแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังได้ดำเนินการจัดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน” ครอบคลุมอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคมในการลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด พร้อมตอกย้ำว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนทุกนโยบายและทุกมาตรการที่ส่งเสริมให้แรงงานไทยมีสุขภาพที่ดี และสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเสมอภาคและยั่งยืน