“ประเสริฐ” พร้อมแจง DSI ปม “เบน สมิธ” ร่วมเฟรมเซ็น MOU บ.สิงคโปร์ ยันบริสุทธิ์ใจ เชื่อเป็นเกมดิสเครดิตการเมือง

“ประเสริฐ” เผย ยังไม่ได้รับหนังสือเรียกจาก DSI ปม “เบน สมิธ” ร่วมเฟรมเซ็น MOU กับบริษัทสิงคโปร์ ชี้ เป็นแค่พยาน ยันบริสุทธิ์ใจไม่มีหมกเม็ด พร้อมเข้าชี้แจง เชื่อ มีความพยายามดิสเครดิตทางการเมือง
วันนี้ (22 ธ.ค.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ จะเรียกสอบสวนกรณีการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ บริษัท ไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปรากฏภาพ นายเบน สมิธ ร่วมเฟรมด้วย โดยจะมีการเชิญปลัดกระทรวง และอดีตรัฐมนตรีในขณะนั้นสอบสวน
นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับประสานงานจากดีเอสไอ เพื่อเข้าชี้แจงแต่อย่างใด ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ตนอยากจะชี้แจงว่า การทำ MOU หรือข้อตกลงต่างๆ กับกระทรวง ก็จะมีการดูรายละเอียดว่า ข้อตกลงนั้นทำได้ หรือทำไม่ได้อย่างไร ซึ่งมีหน่วยงานราชการตรวจสอบ ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานอัยการสูงสุด และกระทรวงการต่างประเทศ และเมื่อดูครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถลงนามได้ จากนั้นจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานปลัดกระทรวง พร้อมยืนยันว่า กระบวนการขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ยืนยันมีความบริสุทธิ์ใจ และไม่มีหมกเม็ดอะไรแต่อย่างใด
นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ตนไม่ทราบว่า นายเบน สมิธ มาปรากฏตัวอยู่ในงานลงนาม MOU ดังกล่าวได้อย่างไร เพราะตนเองไปร่วมในฐานะที่เป็นพยานในการลงนาม MOU ซึ่งการลงนามเป็นฝ่ายราชการ โดยปลัดกระทรวง และตัวแทนของบริษัทจากสิงคโปร์ ซึ่งแต่ละปีกระทรวงได้เซ็น MOU หลายหน่วยงานมากทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ ซึ่งยืนยันว่า การลงนามระหว่างนั้นกระทรวง มีความบริสุทธิ์ใจ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่าง
นายประเสริฐ ยังยืนยันว่า ตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับ นายเบน สมิธ และในระหว่างการลงนาม MOU ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่อย่างใด เพราะที่ตนไปเป็นพยานในวันดังกล่าวนั้น ได้ทำงานอยู่ที่กระทรวง ปลัดกระทรวงจึงเชิญตนไปร่วมเป็นพยานลงนาม MOU ดังกล่าว ยืนยันว่า ไม่มีประเด็นอื่น
เมื่อถามว่า ขณะนี้เข้าสู่การเลือกตั้ง มองว่า มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนคิดว่า ฝ่ายที่ไม่หวังดี มีความพยายามโยงเรื่องนี้ในเรื่องการเมือง ที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการดิสเครดิต ฝ่ายตรงข้ามให้เกิดความเสียหาย โดยปราศจากข้อเท็จจริง ซึ่งเรื่องนี้ต้องระวัง เพราะตนไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมือง และยืนยันว่า พร้อมเข้าไปชี้แจงต่อดีเอสไอ หากได้รับหนังสือเชิญมา