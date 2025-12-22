ธ.ก.ส.ยกหนี้กรณีเสียชีวิต-สูญหาย ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยลูกค้าผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา

ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา ยกหนี้กรณีลูกหนี้เสียชีวิตหรือสาบสูญ พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 2 หมื่นบาท ให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลบูรณาความร่วมมือทุกภาคส่วนเดินหน้าแก้ไขปัญหา พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ทั้งด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวต่อว่า รัฐบาล โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์อุบลราชธานี ตราด และสระแก้ว ดังนี้ กรณีลูกหนี้เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญ หากมีหนี้เงินกู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน จะยกหนี้ทั้งจำนวนทุกสัญญา กรณีมีหลักประกันจำนอง ยกดอกเบี้ยปรับและดอกเบี้ยค้างรับทั้งจำนวน และกรณีใช้หลักประกันร่วมกัน ยกหนี้ตามสัดส่วนของหลักประกัน หรือ กรณีครอบครัวของลูกหนี้ ได้แก่ คู่สมรส หรือบุตรตามกฎหมาย หากเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลสาบสูญ ยกดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวน และลดดอกเบี้ยค้างรับร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยทั้งหมด ภายใต้สัญญาที่ใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. เป็นกรณีพิเศษ อีกทั้ง ยังช่วยดูแลหนี้สินเดิมผ่านมาตรการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือไม่เกิน 12 เดือน ทั้งนี้ หนี้ดังกล่าวต้องเป็นสัญญาเงินกู้ที่มียอดเงินต้นคงสถานะหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2569
นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังพร้อมสนับสนุนเงินทุนในการช่วยเหลือให้กับเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวผ่านมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ในการนำไปสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ประกอบด้วย 1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.625%) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท 2) โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2
“รัฐบาลขอแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมอยู่เคียงข้างและพร้อมก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว