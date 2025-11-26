ธ.ก.ส.เตรียมสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 2 หมื่นล้าน ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วม ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม เตรียมวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ออกสินเชื่อฉุกเฉินดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนในทุกด้าน ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นทั้งด้านการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ รวมถึงที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตร
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร รัฐบาล โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จัดมาตรการเร่งด่วน เพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้า ผ่านมาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูให้ลูกค้า วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในการนำไปสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โรงเรือนการเกษตร เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติ ประกอบด้วย
1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือนแรก เดือนที่ 7 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.625%) วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท
2) โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นค่าลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สิน ค่าซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายจาก ภัยพิบัติ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรรอบใหม่ วงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR-2
“นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้อง ผู้ประสบอุทกภัยอย่างทั่วถึง อะไรที่สามารถช่วยเหลือได้ขอให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการ รัฐบาล ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งประชาชน สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ลูกค้าสังกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว