เริ่มแล้ววันนี้! ฝากบ้านกับตำรวจ ผ่านแอปฯ “ฝากบ้าน 4.0” อุ่นใจรับปีใหม่ 2569 เดินทางไกล บ้านปลอดภัย

เริ่มแล้ววันนี้! “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” อุ่นใจรับปีใหม่ 2569 เดินทางไกล บ้านปลอดภัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าโครงการ “ตำรวจร่วมใจ ยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0)” ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569 เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างจังหวัดและไม่มีใครอยู่บ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ โครงการ “ฝากบ้าน 4.0” เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชัน ฝากบ้าน 4.0 ( OBS )
หรือวอล์กอินแจ้งที่ สถานีตำรวจในพื้นที่
สิ่งที่ควรเตรียมก่อนฝากบ้าน
บัตรประชาชน และกรอกแบบฟอร์มยืนยัน (แนบภาพถ่ายบ้าน)
จัดเก็บทรัพย์สินมีค่าในที่ปลอดภัย
ตรวจสอบไฟฟ้า เทียน แก๊ส และความเรียบร้อยของประตู-หน้าต่าง
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ประสานเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา
ติดตามการอัปเดตรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หากกลับล่าช้าเกินเวลาที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้ง สน./สภ. ท้องที่
เมื่อเดินทางกลับถึงบ้าน ให้แจ้งตำรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
รองโฆษกฯ เชิญชวนประชาชนใช้บริการ “ฝากบ้านกับตำรวจ 4.0” เพื่อเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ และย้ำว่า เหตุฉุกเฉิน โทร. 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง