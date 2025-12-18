สมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน ชวนสื่อร่วมเสวนา “วิกฤตไทย–กัมพูชา” ถอดบทเรียนภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ชี้โอกาสธุรกิจ–บทบาทสื่อยุคสงครามข่าวสาร
วันนี้ (18 ธันวาคม 2568 )ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน เปิดเผยว่า สมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและทำข่าวการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “วิกฤตไทย–กัมพูชา : ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ โอกาสธุรกิจ และบทบาทสื่อในยุคสงครามข่าวสาร” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสปิดหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย–จีน รุ่นที่ 2 (Thai–Chinese Executive Business Program)
ดร.กำพลกล่าวว่า การเสวนาดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ไทย–กัมพูชาในปัจจุบัน ซึ่งกำลังส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ และการสื่อสารสาธารณะ โดยเฉพาะในบริบทของ “สงครามข่าวสาร” ที่มีบทบาทสูงขึ้นในยุคปัจจุบัน และมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสื่อมวลชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
สำหรับผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายชิน จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามสถานการณ์โลกที่มีผลกระทบต่อไทยและอาเซียน พลโทชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพงษ์ คำคุณ วิทยาลัยนานาชาติศรี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย–จีน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเสวนาครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจรอบด้านให้แก่สื่อมวลชน เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา เพื่อยกระดับบทบาทสื่อให้สามารถทำหน้าที่อย่างรอบคอบ รับผิดชอบ และเท่าทันบริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การเสวนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 14.30–17.00 น. ณ ห้องจัตุรัส ชั้น 3 โรงแรมเดอะเอมเมอรัลด์ รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย–จีน รุ่นที่ 2 จากภาคสื่อมวลชน ภาคราชการ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงสื่อมวลชนทั้งไทยและจีน