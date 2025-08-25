"ภูมิธรรม"เมินข้อเรียกร้องทบทวน MOU 43-44 มั่นใจไทยได้ประโยชน์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ระบุหลังพบคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ที่เดินทางมาไทยว่า การหารือครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐฯ ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา และประเด็นเศรษฐกิจ โดยพรุ่งนี้ (26 ส.ค. 68) คณะผู้แทนจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนมุ่งหน้าต่อไปกัมพูชา
ทั้งนี้ ไทยยึดมั่นการแก้ปัญหาด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่สงครามข่าวสาร พร้อมยืนยันว่า การเจรจาระดับทวิภาคีกับกัมพูชากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ดี แม้ยังมีความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ทั้งสองฝ่ายเตรียมเปิดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ในวันที่ 10 กันยายน โดยหวังให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างสันติและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ขณะที่ข้อเรียกร้องให้ทบทวน MOU 43–44 นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องทุ่นระเบิดและลวดหนามกำลังเป็นข้อได้เปรียบของไทย เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายวางทุ่นในฝั่งไทย ซึ่งไทยได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการออตตาวาแล้ว พร้อมย้ำไม่ควรหยิบหลายประเด็นมาปะปนกัน เพราะจะยิ่งทำให้การเจรจาซับซ้อนและยืดเยื้อ