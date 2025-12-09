"เทพไท"เสนอ"อนุทิน"6 ข้อ หนุนกองทัพสู้รบตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มที่

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 6 ข้อเสนอ ต่อ อนุทิน
หลังจากเหตุการณ์สู้รบกัน ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา และมีสัญญาหยุดยิงกัน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ในเวลาเที่ยงคืน ทำให้กองทัพไทยมีความรู้สึกว่า การสู้รบครั้งที่ผ่านมา ยังไม่สะเด็ดน้ำ ทหารไทยไม่สามารถที่จะยึดพื้นที่ตามเป้าหมายได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งที่มีศักยภาพในการยึดพื้นที่ได้ทั้งหมด
แต่ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดของเวลา ที่ตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนรัฐบาลกัมพูชา ได้ลงนามยุติการยิงขึ้น จึงรอคอยการเอาคืนครั้งแล้วครั้งเล่า จนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชายิงทหารไทยที่ฐานปฏิบัติการภูผาเหล็ก พลาญหินแปดก้อน จังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสู้รบครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเป็นโอกาสของกองทัพไทยและทหารไทย จะเอาคืนพื้นที่อธิปไตยของไทยกลับคืนมาให้ได้ หลังจากที่ค้างคามาเมื่อการสู้รบครั้งก่อน
เมื่อการสู้รบครั้งนี้เปิดศึกสงครามขึ้น และมีการสู้รบเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ อยากให้รัฐบาลได้สนับสนุนการสู้รบครั้งนี้หรือการสงครามครั้งนี้ คือ
1.ต้องให้กองทัพได้ดำเนินการสู้รบตามแผนที่วางไว้อย่างเต็มที่ ให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ตามแผนการรบของฝ่ายทหาร หรือกองทัพ 100% รัฐบาลไม่ควรแทรกแซง ปล่อยอิสระในการตัดสินใจของกองทัพ
2.ต้องยึดพื้นที่อธิปไตยของไทยที่อยู่ในการครอบครองของทหารกัมพูชากลับคืนมาให้ได้ทั้งหมด และรุกคืบยึดพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกับอธิปไตยของไทยกลับคืนเข้ามาเพิ่มเติมด้วย
3.ต้องทำลายฐานที่มั่นทางการทหารของกัมพูชา กองกำลังติดอาวุธ คลังแสงของกองทัพกัมพูชา เพื่อให้สภาพของกองทัพกัมพูชาสิ้นสภาพทางการทหารไป ซึ่งจะเป็นการหวังผลระยะยาวในอนาคตด้วย
4.ต้องดำเนินการสู้รบและทำลายกองทัพ ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาอย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ก่อนที่ประเทศที่สาม จะเข้ามาแทรกแซง กดดัน และเรียกร้องให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาสงบศึก ซึ่งเชื่อว่าหลังจากการสู้รบไปสักระยะหนึ่ง จะมีเสียงเรียกร้องหรือเสียงกดดันจากประชาคมโลก หรือประเทศมหาอำนาจ หรือประเทศต่างๆในระดับนานาชาติ เข้ามายุติการรบอย่างแน่นอน
5.ถ้ารัฐบาลจะเจรจาการหยุดยิง หรือสงบศึกใดๆ ก็ควรประวิงเวลาให้ทหารหรือฝ่ายกองทัพได้ดำเนินการยึดคืน หรือสู้รบได้อย่างเบ็ดเสร็จเสียก่อน ก่อนที่จะลงนามในสัญญาสงบศึก
6.รัฐบาลต้องดำเนินการควบคู่กันไประหว่างการเปิดสงครามทางการทหาร ซึ่งสามารถใช้ศักยภาพเหนือกว่าทำลายล้างกองทัพ หรือทหารของกัมพูชาได้อย่างเบ็ดเสร็จ และในขณะเดียวกันต้องเปิดสงครามข่าวสาร เพื่อสื่อสารกับประชาคมโลกด้วย เพราะที่ผ่านมาไทยเสียเปรียบเรื่องการส่งข่าวสารหรือสื่อสารต่อนานาชาติ เห็นได้จากสื่อต่างประเทศเสนอข่าวโน้มเอียงเข้าข้างประเทศกัมพูชา ซึ่งเรื่องนี้ไทยควรดำเนินการทางการทูตควบคู่กับการดำเนินการสื่อสารกับสำนักข่าวต่างประเทศด้วย
จากข้อเสนอทั้งหมด 6 ข้อนี้ นำเสนอไปยังรัฐบาล ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ผู้มีอำนาจสูงสุดได้นำไปพิจารณา และดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนคนไทยทั้งประเทศ