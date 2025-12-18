รัฐบาลปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 11 เดือน ยึด 3 ล้านชิ้น เสียหายพันล้าน เดินหน้าคุมเข้มตลาดออนไลน์

รัฐบาลเผยสถิติจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาช่วง 11 เดือน ปี 68 ยึดของกลาง กว่า 3 ล้านชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาท เดินหน้ายกระดับจัดการสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนของปี 2568 (ม.ค.- พ.ย.) รัฐบาล โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตร กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และภาคเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินการจับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น 1,132 คดี ลดลง 16.15% ยึดของกลาง 3,344,841 ชิ้น เพิ่มขึ้น 21.35% รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1,140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.89% แยกเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 789 คดี ของกลาง 1,820,574 ชิ้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ 7 คดี ของกลาง 952,592 ชิ้น และกรมศุลกากร 336 คดี ของกลาง 571,675 ชิ้น
พร้อมกันนี้ ได้ยกระดับการปราบปรามสินค้าละเมิดในตลาดออนไลน์อย่างจริงจัง โดยนำมาตรการ Notice and Takedown มาใช้ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตระหว่างกรม เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ ซึ่งสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนำ 5 ราย ได้แก่ Lazada Shopee TikTok Shop NocNoc และ Nex Gen Commerce ได้กว่า 2,867 รายการ และเตรียมขยาย MOU ความร่วมมือดังกล่าวไปยังแพลตฟอร์ม Line Shopping โดยมีกำหนดลงนาม MOU ร่วมกับบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 19 ธ.ค. 2568 เพื่อเพิ่มเสริมกลไกการป้องกันและปราบปรามการละเมิดออนไลน์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
“รัฐบาลเชิญชวนประชาชนไม่ซื้อ ไม่ใช้ และไม่สนับสนุนสินค้าละเมิด ซึ่งแม้ลักษณะภายนอกจะใกล้เคียงกับสินค้าจริง แต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ขอย้ำเตือนให้ผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการชื้อสินค้าราคาถูกมาใช้ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกาย และควรเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เลือกดูบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ไม่มีตำหนิ ราคาเหมาะสม ไม่ถูกกว่าท้องตลาดจนเกินไป หากหากประชาชนพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 สายด่วน 1368 หรือเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว