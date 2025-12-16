สะพัด! รัฐบาลชงปมประชามติถึง กกต.แล้ว คาด 31 ประกาศวันออกเสียง กกต.มั่นใจ 50 กว่าวันทำได้

สะพัด! “รัฐบาล” ส่งด่วนจี๋ หนังสือประเด็นประชามติถึง กกต.แล้วคาด 31 ธ.ค.ประกาศวันออกเสียง ด้าน กกต.มั่นใจ 50 กว่าวันทำได้
วันนี้ (16 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีรายงานว่า ในช่วงเย็นที่ผ่านมา ครม.ได้มีการส่งเรื่องที่จะจัดทำประชามติตามที่ ครม.กำหนดมายังสำนักงาน กกต.แล้ว เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องที่จะทำประชามติ เหตุผลความจำเป็น สาระสำคัญของกิจการที่จะทำประชามติ ค่าใช้จ่าย และที่มาของงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการทำประชามติ ประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับ ตามที่มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2564 กำหนดไว้แล้ว หลังจากที่วานนี้ (15 ธ.ค.) กกต.และรัฐบาล ได้หารือร่วมกันและเข้าใจตรงกันว่า สามารถย่นย่อระยะเวลาการจัดทำประชามติ ซึ่งอาจจะน้อยกว่า 60 วัน แต่ไม่เกิน 150 วันได้หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีเหตุจำเป็นเกี่ยวกับงบประมาณหรือมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 โดยหลังจากนี้ รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ประกาศวันออกเสียงประชามติ ซึ่งมาตรา 15 กำหนดว่าไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันส่งข้อมูลให้กับ กกต. ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่ 31 ธ.ค. 2568
“ในแง่การบริหารจัดการออกเสียงประชามติ กรอบเวลาถ้านับจากวันนี้ที่ ครม.ส่งหนังสือมาถึง กกต. ไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ. 2569 ซึ่งรัฐบาลจะให้เป็นวันออกเสียงประชามติ พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปมีเวลารวม 50 กว่าวัน เราเอาอยู่ ทำทัน เพราะที่ กกต.เป็นห่วงคือการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นการจัดทำประชามติ การจัดแสดงความคิดเห็น กระบวนและขั้นตอนการออกเสียงซึ่งควรมีเวลาเผยแพร่และส่งเอกสารนี้ถึงมือเจ้าบ้านพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 30 วันจนถึงเลือกตั้ง”