พรรคส้มไม่ปกป้อง “จิรัฏฐ์” ปลอมใบ สด.43 เป็นสิทธิพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม แย้มเมียสนลงแทน

พรรคประชาชน ยืนยันไม่ปกป้อง กรณี สส. “จิรัฏฐ์” ปลอมใบ สด.43 ย้ำ เป็นสิทธิเจ้าตัวพิสูจน์ตนเองในกระบวนการยุติธรรม แย้มเมียเจ้าตัวสนใจลงสมัคร สส.แทน
วันนี้ (16 ธ.ค.) ตามที่ศาลอาญาพิพากษาคดีใบ สด.43 หรือใบผ่านเกณฑ์ทหาร ที่อัยการ สำนักงานคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ฟ้องนายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส. ฉะเชิงเทรา เขต 4 พรรคประชาชน ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม รวมทั้งนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมและการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ขณะที่ข้อหาปลอมเอกสารราชการ ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง
พรรคประชาชนมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ว่า เรื่องนี้ จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต สส. พรรคประชาชน มีสิทธิพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งยังเหลือชั้นอุทธรณ์ และฎีกา โดยพรรคจะไม่เข้าไปแทรกแซงคดีดังกล่าว
ส่วนประเด็นเรื่องการลงสมัคร สส. นั้น นายจิรัฏฐ์ ได้ตัดสินใจมานานแล้วว่าจะไม่ลงสมัครต่อ ด้านภรรยาของ นายจิรัฏฐ์ ซึ่งช่วยหาเสียงและทำงานคลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่มาด้วยกันตลอด ได้แสดงความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาชน ซึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกของพรรค โดยไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ