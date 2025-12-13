“สว.สวัสดิ์” การันตียุบสภาไม่มีผลต่อทหารปฏิบัติการปกป้องชายแดน เหตุมี พ.ร.บ.จัดระเบียบกฃาโหมรองรับ

“สว.สวัสดิ์” การันตียุบสภาไม่มีผลต่อปฏิบัติการทางทหารชายแดนไทย-กัมพูชา เหตุมี พ.ร.บ.จัดระเบียบ กลาโหมรองรับ ขอประชาชนมั่นใจ รัฐบาลมอบอำนาจกองทัพชัดเจนอยู่แล้ว ยอมรับห่วง “โดรนพลีชีพ” ของเขมร เพราะมีเยอะ แต่ฝั่งไทยต่อต้านได้เหมือนกัน
วันนี้ (13 ธ.ค. 2568) พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงการปะทะกันของทหารไทย-กัมพูชา ว่า ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารที่พลีชีพ และขอแสดงความห่วงใยกับพี่น้องทหารที่ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่ตอนนี้ รวมไปถึงประชาชนที่อพยพ ถึงแม้ว่าความอันตรายอาจจะลดน้อยลง แต่ความเป็นอยู่ก็คงไม่เหมือนบ้านเรา และขอให้ประชาชนที่อยู่ในกัมพูชากลับมาบ้านได้โดยเร็ว สำหรับสถานการณ์โดยรวม ตอนนี้ทางการเมืองมีการยุบสภา ซึ่งจะมีข้อถกเถียงว่ายุบสภาไปแล้วจะมีผลกระทบต่อการปฎิบัติการทางทหารในพื้นที่ชายแดนหรือไม่ ตนต้องบอกว่าขอให้สบายใจได้ กระทรวงกลาโหมมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ซึ่งในนั้นมีรายละเอียดในการปฏิบัติอยู่
“ขอให้เชื่อมั่นมั่นใจได้เลยว่าไม่มีผลกระทบสำหรับรัฐบาลที่ได้มอบอำนาจหรือกำกับดูแลการปฎิบัติการต่างๆ เป็นไปด้วยความชัดเจนอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเราจะมีการยุบสภาไปแล้ว แต่ไม่มีผลต่อการปฎิบัติ ขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลที่รักษาการอยู่ในขณะนี้รวมถึงพี่น้องทหารหาญ” พล.อ.สวัสดิ์ กล่าว
ส่วน กมธ.การทหารฯ จะดำเนินการอย่างไร พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า เราได้จัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ ได้มีนัดประชุมอัพเดตสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เราติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
“ต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมาเราต้องให้เวลากับฝ่ายปฏิบัติ เพราะบางทีที่เขาปฏิบัติงานกันแล้วเราอาจจะไปให้คำแนะนำ สุดท้ายจะกลายเป็นทำให้เกิดความสับสนได้ เพราะตามหลักปฏิบัติของทหารมีความชัดเจนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราจะไม่สร้างภาระ” พล.อ.สวัสดิ์ กล่าว
พล.อ.สวัสดิ์ ยังกล่าวว่า กมธ.การทหารฯ ได้มีการพูดคุยและแสดงความห่วงใยเรื่องโดรนพลีชีพ จำนวนและปริมาณของฝั่งกัมพูชาก็น่าจะมีเยอะ ถือเป็นข้อกังวล แต่ทางเราก็มีการปฏิบัติการระวัง ต่อต้านเหมือนกัน