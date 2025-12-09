สรุปสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ช่วงเช้า 9 ธ.ค.ปะทะหนาแน่นพื้นที่ ทภ.2-กองทัพภาค 1 เร่งยึดคืนบ้านหนองจาน-คลองแผง

ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ช่วงเวลา 04.00-10.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ดังนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชามีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปะทะหลายจุดในพื้นที่รอบปราสาทตาควาย-พระวิหาร สรุปเหตุการณ์ตามลำดับเวลา ดังนี้
🔷️ไทม์ไลน์สถานการณ์สำคัญ
เวลา 04.50 น. ฝ่ายกัมพูชายิง BM-21 จากทิศใต้ของปราสาทตาควายหลายชุด
เวลา 04.58 น. กระสุน BM-21 ตกกระจายทั่วพื้นที่ ตลอดแนว
เวลา 05.16 น. พื้นที่ซำแต ฝ่ายตรงข้ามยิงตอบโต้ด้วยอาวุธ ค.
เวลา 06.01 น. ปืนใหญ่ฝ่ายไทยยิงตอบโต้เป้าหมาย บริเวณบ้านโอร์ซ็อมโบว์
🔷️สถานการณ์ต่อเนื่องระหว่าง 06.49-10.30 น.
เวลา 06.49 น. ใต้ปราสาทตาควาย-ป้อมปูนล่าง มีการปะทะหนาแน่น
เวลา 06.50 น. ฝ่ายกัมพูชายิง BM-21 เพิ่มเติมจากด้านหลังปราสาทตาควาย
เวลา 07.28 น. ตรวจพบโดรนทิ้งระเบิดบินวน
เวลา 07.32 น. พื้นที่บ่อดินถูกโจมตีด้วยโดรนพลีชีพ 1 นัด
เวลา 08.46 น. พื้นที่หน้าพระวิหาร-ต้นไทร-ประตูเหล็ก ปะทะหนัก กำลังพลไทยบาดเจ็บ 2 นาย
เวลา 08.46 น. รายงานพบผู้บาดเจ็บเพิ่มเติม 3 นาย จากอาวุธ ป. และ ค.
เวลา 08.52 น. ฝ่ายกัมพูชายิงจากเนิน 500 มุ่งเนิน 527 ฝ่ายไทยปลอดภัย
เวลา 09.19 น. บริเวณพื้นที่หาญศึก กำลังพลไทยถูกยิง 1 นาย (จ.ส.อ.นาวิน)
เวลา 09.21 น. ปราสาทคนายึดได้แล้ว 2 เป้าหมาย คงเหลือเป้าหมายที่ 3 และ 4
__________________________________________
พื้นที่ ทภ.1 ผลการยึดพื้นที่ของหน่วย
คลองแผง : ยึดพื้นที่ได้ถึงเส้นน้ำเงิน
หนองจาน : อยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์
บ้านหนองหญ้าแก้ว : สามารถยึดตามเส้นปฏิบัติการน้ำเงินเรียบร้อย ผลการเข้าเคลียร์พื้นที่ตรวจพบทุ่นระเบิด PMN-2 จำนวนหนึ่ง
พื้นที่จันทบุรี-ตราด
อยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์บริเวณบ้านชำราก การปฏิบัติการมีการยิงโต้ตอบกันด้วยอาวุธวิถีโค้ง คาดว่าจะเป็นการจัดการตลอดทั้งวันนี้