“อนุทิน” โต้กลับ “ทรัมป์” ยันระเบิดไม่ใช่อุบัติเหตุข้างถนน ลั่นเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารจนกว่าจะหมดภัยคุกคาม

“อนุทิน” โต้กลับ “ทรัมป์” ยันระเบิดไม่ใช่อุบัติเหตุริมถนน ไทยจะปฏิบัติการทางทหารต่อไปจนกว่าจะหมดภัยคุกคาม การกระทำเช้านี้แสดงให้เห็นแล้ว
วันนี้(13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 09.31 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul เป็นภาษาอังกฤษ แปลความได้ว่า “นี่ไม่ใช่เหตุการณ์อุบัติเหตุริมถนนอย่างแน่นอน ประเทศไทยจะยังคงดำเนินการทางทหารต่อไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่มีอันตรายหรือภัยคุกคามใดๆ ต่อแผ่นดินและประชาชนของเราอีกต่อไป ผมขอชี้แจงให้ชัดเจน การกระทำของเราในเช้าวันนี้ได้แสดงให้เห็นแล้ว”
It’s definitely not a roadside accident. Thailand will continue to perform military actions until we feel no more harm and threats to our land and people. I want to make it clear. Our actions this morning already spoke.
ข้อความดังกล่าว เป็นการตอบโต้นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้โพสต์ข้อความทาง Truth Social ภายหลังการโทรศัพท์หารือกับนายอนุทินเมื่อคืนวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา ว่า ตนได้สนทนาอย่างดีกับนายกรัฐมนตรีของไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา นายฮุน มาเนต เกี่ยวกับการปะทุขึ้นอีกครั้งอย่างน่าเสียดายของสงครามที่ยืดเยื้อมานาน พวกเขาตกลงที่จะยุติการยิงทั้งหมดในเย็นวันนี้(ตรงกับเช้าวันเสาร์ตามเวลาในไทย) และกลับไปสู่ข้อตกลงสันติภาพเดิม
“ทั้งสองประเทศพร้อมสำหรับสันติภาพ และการค้าขายกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง”
นายทรัมป์ ยังอ้างด้วยว่า “ระเบิดริมถนนที่คร่าชีวิตและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บจำนวนมากในตอนแรกนั้นเป็นอุบัติเหตุ แต่ประเทศไทยก็ตอบโต้กลับอย่างรุนแรง”