แจ้งยกเลิกประชุมวุฒิสภา 15 และ 16 ธ.ค.เหตุสภาผู้แทนฯ ถูกยุบแล้ว

ยุบสภาแล้ว! “เลขาวุฒิสภา” แจ้ง สว.ยกเลิกประชุมวุฒิสภา 15 ธ.ค. และ 16 ธ.ค.นี้
เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.68 นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมาก ที่ สว 0007/(ว2) ถึงสมาชิก วุฒิสภา เรื่องยกเลิกการประชุมวุฒิสภา พร้อมแนบสําเนาพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2568 โดยระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงประธานวุฒิสภาได้มีคําสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2568 และครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภา ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น
เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2568 วันที่ 12 ธันวาคม 2568 จึงส่งผลให้ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 126 ดังนั้น จึงไม่มีการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม2568 และวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงขอยกเลิกการนัดประชุมวุฒิสภาทั้ง 2 ครั้ง ดังกล่าว