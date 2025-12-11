พท.ถือฤกษ์ 16 ธ.ค.เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ชูวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้”

เพื่อไทยพร้อมแล้ว! เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 16 ธันวาคมนี้ ชูวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้” ตอบโจทย์เศรษฐกิจ-โครงสร้างพื้นฐาน-คุณภาพชีวิต บนหลักคิดวิทยาศาสตร์
วันนี้ (11 ธ.ค.) พรรคเพื่อไทยประกาศกำหนดการเปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ โดยงานจะนำเสนอกรอบวิสัยทัศน์ “ยกเครื่องประเทศไทย เพื่อไทยทำได้!” ซึ่งจะเป็นทิศทางหลักในการตอบโจทย์วิกฤตประเทศทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ บนข้อมูลที่ตรวจสอบได้และตั้งอยู่บนความเป็นไปได้จริง
กรอบวิสัยทัศน์ดังกล่าวแบ่งเป็นสามด้านสำคัญ ได้แก่
เศรษฐกิจ - เน้นการสร้างการเติบโตที่เพียงพอ ลดความเปราะบางของครัวเรือน และลดภาระรายจ่ายของประชาชน เพื่อให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองในระบบเศรษฐกิจที่แข่งขันสูง
โครงสร้างพื้นฐาน - ยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศให้รองรับการพัฒนาในทศวรรษหน้า ทั้งด้านดิจิทัล คมนาคม การจัดการน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจใหม่
คุณภาพชีวิต - ผลักดันนโยบายที่ทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกกลุ่ม มุ่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในระบบ
ซึ่งทั้งสามประเด็นเป็น “เงื่อนไขขั้นต่ำ” ที่ประเทศต้องมี หากต้องการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว โดยวิสัยทัศน์นี้จะเป็นกรอบสำคัญสำหรับการเตรียมการเลือกตั้งและกำหนดทิศทางนโยบายของพรรคในระยะต่อไป
งานเปิดตัวจะจัดขึ้นในเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ณ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย (Ambience Space) พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของพรรคในวันและเวลาเดียวกัน