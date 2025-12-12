สบช่อง "มหาดไทย" จ่อลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินฯ ให้พื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา เวียน! ทั่วประเทศ ส่อรับอานิสงค์

สบช่อง "มหาดไทย" จ่อ "ลดหรือยกเว้น" ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พื้นที่เกิดภัยสงครามบริเวณ 7 จังหวัดชายแดนไทยและกัมพูชา รวมถึงพื้นที่ อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัด เผยจังหวัดอื่น อาจได้อานิสงค์หลัง "ปลัดมท."เวียนทั่วประเทศ ตาม ม. 56 เหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป และม.57 เหตุอื่นเกิดขึ้นมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี
วันนี้ (12 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์นี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการ "ลดหรือยกเว้น" ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ให้เป็นไปตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติภาษี (พ.ร.บ.) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 26 และข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
หนังสือฉบับนี้ อ้างว่า ปัจจุบันได้เกิดเหตุอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ รวมถึงเกิดภัยสงครามบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา ส่งผลกระทบให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความเสียหาย
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามข้อ 4 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
"กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบกับข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ แจ้งให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจําจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศทราบและถือปฏิบัติ"
มีรายงานว่า สำหรับประเด็น การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 56 ที่เกิดจากเหตุอันพ้นวิสัยที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป กำหนดว่า ต้องเป็นเหตุที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ อปท.
"เช่น ภัยสงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้าย กองกําลังจากนอกประเทศ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และยากที่จะป้องกันได้โดยทั่วไป"
และให้หมายความรวมถึงภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
ให้ดำเนินการตามขั้นตอน เช่น ประกาศวันลงทะเบียน ประกาศรายชื่อผูเสียภาษีที่ประสงค์ขอลดหรือยกเว้นภาษี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจที่ดินที่ได้รับความเสียหาย เพื่อดำเนินการคำนวณภาษี เป็นต้น
ประเด็น การลดหรือยกเว้นภาษี ตามมาตรา 57 ในกรณีที่มีเหตุอื่นเกิดขึ้นในพื้นที่ของ อปท.โดยมิได้มีเหตุมาจากผู้เสียภาษี ซึ่งทําให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้เสียภาษีเฉพาะราย ได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอน หรือทําลาย หรือชํารุดเสียหาย
จนเป็นเหตุให้ต้องทําการซ่อมแซมในส่วนสําคัญ โดยมิได้มีมูลเหตุ อันเกิดจากผู้เสียภาษีโดยตรง เช่น เหตุไฟฟ้าลัดวงจรจนทําให้เกิด ไฟไหม้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะราย หรือเกิดเหตุสาธารณภัย
โดยที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถไปลงทะเบียนแจ้งความเสียหายได้ ตามระเบียบฯ ข้อ 26 เป็นต้น.