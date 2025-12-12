"เทพมนตรี" เผย เขมรเปิดเอกสารลับโดยไม่ขออนุญาต เป็นเอกสารที่ห้ามคนไทยรู้ เพราะจะเสียหลายปราสาทหากเดินตาม MOU43

นักวิชาการ เผยกัมพูชาเผยแพร่เอกสารลับโดยไม่ขออนุญาตไทย ระบุว่าปราสาทตาเมือนธมเป็นของตัวเอง ชี้เป็นเอกสารที่ห้ามคนไทยรู้เพราะเสียเปรียบ ไทยจะเสียหลายปราสาทหากเดินตาม MOU43
วันนี้ (12ธ.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึง เรื่องปราสาทตาเมือนธม มีเนื้อหาดังนี้
เรื่องสำคัญ
นายฬำเจีย ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนไทย-กัมพูชา (JBC) ฝ่ายกัมพูชา แสดงเอกสารบันทึกวาจาหลักเขต 23 ระบุว่าปราสาทตาเมือนธมเป็นของมันอย่างโจงครึ่ม
ในสารคดีที่กัมพูชาผลิตขึ้นเผยแพร่ทางยูทูบ โดยไม่ได้ขออนุญาตฝ่ายไทย เป็นการนำเอาเอกสารลับเรื่องปราสาทตาเมือนธม ออกมาเผยแพร่ไปทั่วโลก
เอกสารลับทั้งสองฝ่าย ไม่อนุญาตให้ประชาชนคนไทยล่วงรู้ เพราะเป็นเอกสารที่ฝ่ายไทยเสียเปรียบ และการดำรงอยู่ของ MOU43 ทำให้ไทยสูญเสียปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา และพื้นที่อื่นๆ หากสงครามจบแล้วยังใช้ MOU43 เจรจาเรื่องเขตแดน
เชื่อหรือไม่ กรรมาธิการที่ตั้งขึ้นยังไม่มีใครได้เห็นเอกสารเหล่านี้ นี่คือปัญหาสำคัญ
ท้ายที่สุดนี้นายฬำเจีย ก็คงไม่ถูกลงโทษอะไร แต่ถ้าคนไทยเผยแพร่มีสิทธิ์ถูกฟ้องร้องโดยกระทรวงการต่างประเทศ