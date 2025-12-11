อดีต สส.ส้ม ชี้ โหวตให้ “อนุทิน” นั่งนายกฯ คือถูกหลอกซ้ำรอย “ทักษิณ” ชี้ทางรอดต้องชนะเลือกตั้งเกิน 350 เสียง

“สารวัตรเพียว” อดีต สส.ก้าวไกล ชี้ ปชน.โหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ หวังได้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง สุดท้ายได้สูตร “20 หยิบ 1” แถมมี สว.มาร่วมหยิบ เท่ากับถูกหลอกซ้ำรอย “ทักษิณ” ถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลอก ชี้ ทางรอดต้องชนะเลือกตั้ง ได้ สส.เกิน 350 เสียง สกัดร่าง รธน.ที่แย่ลง
วันนี้ (11 ธ.ค.) พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ อดีต สส.พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า “การโหวตให้อนุทินเป็นนายก เงื่อนไขคือ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดย สสร มาจากการเลือกตั้ง พอผลออกมากลายเป็น 20 หยิบ 1 มี สว.มาหยิบด้วย
มันคือการถูกหลอก 100% ไม่ต่างจากทักษิณถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมหลอก เพียงแต่ทักษิณอาจจะถูกหลอกด้วยความอยากได้ผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ส้มอาจถูกหลอกด้วยความอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นอนาคตที่ดีของประเทศ
ถ้าอยากให้รัฐธรรมนูญใหม่ออกมาดี ต่อให้พรรคส้มชนะเลือกตั้งถึงขนาดเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาล่าง คือ เกิน 250 จาก 500 เสียง แค่นั้นก็ยังไม่พอ
ต้องได้เกิน 350 เสียง จาก 700 เสียง ถึงจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภาได้
ต้องชนะเป็นรัฐบาลพรรคเดียว 350 เสียง ไม่งั้นรัฐธรรมนูญใหม่ มีความเสี่ยงที่จะแย่ลงจากเดิมด้วยซ้ำ
การปล่อยผ่านให้เรื่องแบบนี้ผ่านไปง่ายๆ
ก็เหมือนกับการโดนหลอกตอนตอบคำถามประชามติรัฐธรรมนูญ 60 ที่ให้ สว.เลือกนายกฯ ได้ แล้วไม่คิดว่าผลลัพธ์มันจะเลวร้ายขนาดไหน นั่นแหละ
ผลลัพธ์ อาจจะดีในแง่ที่เป็นแรงฮึด ให้เราขยันทำงานเพื่อให้พรรคได้ สส เกิน 350 คน แทนที่จะเกิน 250 คนก็พอ ก็เป็นได้นะ มองในแง่ดี
ว่าแต่ ผมมองในแง่ดีเกินไปหรือเปล่า“