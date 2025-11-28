อย่าประเมินต่ำ “นิชนันท์” ซัดรัฐบาลไม่พูดความจริงยอดผู้เสียชีวิตน้ำท่วม ชี้แค่จุดเดียวมีกว่า 100 ร่าง

น.ส.นิชนันท์ จี้รัฐเปิดตัวเลขจริงเหยื่อน้ำท่วม! ชี้แค่ "บ้านน้ำเมา" พบเป็น 100 ศพ! หวั่นศพเน่า 5 วัน ไร้ที่เก็บ เสี่ยงโรคระบาด
วันนี้ (28 พ.ย.) น.ส.นิชนันท์ วังคะฮาต อตีดผู้สมัคร สส.ก้าวไกล และ ผู้สนับสนุนพรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความ แนะรัฐบาลเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมที่เป็นความจริง เนื่องจากเชื่อว่าตัวเลขความสูญเสียจริงมีจำนวนมาก ซึ่งการประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปจะส่งผลให้การบริหารจัดการศพเกิดความล่าช้าและไม่เหมาะสม โดย เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“รัฐบาลควรพูดความจริง เพื่อให้คนคอยรับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม สอดคล้องตัวเลขจริง แค่จุดเดียวที่บ้านน้ำเมา อยู่ใกล้เขต 8 ก็มีเป็น100 ศพแล้วกู้ภัยยังเตรียมรถเทลเลอร์ไปเก็บศพเลย ตอนนี้ปัญหาไม่มีที่เก็บร่าง 5 วันแล้ว ศพเริ่มเน่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื่้อโรค ศพต้องเก็บใส่ซิบที่ได้มาตรฐาน ช่วยอ่านโพสต์โรงพยาบาล อ่านโพสต์กู้ภัย ด้วย
“นิติเวชศาสตร์” เตือนรัฐยอมรับความจริง เปิดเผยตัวเลขให้ชัดเจน ก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หวั่นตรวจอัตลักษณ์ล่าช้า ไม่ควรประเมินสถานการณ์ต่ำ สถานที่เก็บร่างไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดโรคระบาดซ้ำ
ตอนนี้พื้นที่เก็บร่างไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันการตรวจอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตก็เป็นเรื่องที่เกินกำลังของหน่วยงานท้องถิ่น
น้ำท่วมมาแล้ว 5 วัน การเก็บศพผู้เสียชีวิตมาแล้วนานพอสมควรศพอาจจะเน่า ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุข เพราะถ้าศพเน่าในน้ำ จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้น ทีมค้นหาจะต้องบริหารจัดการ และการเข้าไปเก็บศพต้องทำอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อลงแหล่งน้ำ
ต้องมีการจัดเก็บในถุงซิปที่เป็นมาตรฐาน และถ้าผู้เสียชีวิตมานานอาจทำให้ศพเสียสภาพ และไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ จึงควรให้แพทย์นิติเวชหรือสาธารณสุขดำเนินการ
ตอนนี้การประเมินค่อนข้างยาก เพราะตัวเลขการรายงานผู้เสียชีวิตของภาครัฐยังสับสน ในข้อเท็จจริงจะกี่รายยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อการจัดการร่างผู้เสียชีวิตที่ชัดเจน เนื่องจากถ้ามีผู้เสียชีวิตที่มาก จะให้ระบบสาธารณสุขพื้นฐานในพื้นที่ที่จัดการศพที่มีจำนวนมากก็เป็นเรื่องยาก ดังนั้น ตอนนี้ต้องมีการประเมินเบื้องต้น ว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากน้อยเพียงใด
สิ่งสำคัญต้องมีสถานที่รองรับร่างผู้เสียชีวิต เพราะการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต้องใช้เวลา ญาติกว่าจะมารับศพ จึงต้องมีสถานที่ดูแลสภาพศพที่เป็นมาตรฐาน
กรณีน้ำท่วม ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเราไม่ค่อยได้เจอ แต่การที่เราไม่มีตัวเลขที่แท้จริง จะทำให้รัฐบาลประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป แล้วพอถึงเวลาจะเกิดปัญหาความล่าช้าในการบริหารจัดการศพอีกครั้ง”
ศพทุกประเภทเมื่อมีการเน่า ก็จะเริ่มแพร่กระจายเชื้อ โดยคนที่รับเชื้อส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบในระบบทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันอาจมีสัตว์เข้ามาแทะร่างผู้เสียชีวิต และนำเชื้อมาติดสู่คนได้
หากประชาชนในพื้นที่พบศพ ควรแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้มารับศพอย่างถูกต้อง ซึ่งหลายบ้านยังมีศพที่ตกค้าง หรือบางรายต้องนอนกับศพ จึงมีความเสี่ยง หากศพมีการเน่าเปื่อย
“การพิสูจน์อัตลักษณ์ ถ้าเป็นศพลอยน้ำยิ่งพิสูจน์ยาก จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ ซึ่งต้องมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากนอกพื้นที่เข้ามาช่วยในเวลานี้ด้วย“