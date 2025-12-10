“เท้ง” ปัดให้คะแนนนายกฯ ชี้ ยุบสภาไม่เสียหาย รอดูโหวตวาระ 2-3 เตือน สว. 1 ใน 3 คว่ำร่าง เลือกกี่ครั้งก็ไม่เดินหน้า

“ณัฐพงษ์” ปัดตอบให้คะแนน “อนุทิน” บริหารประเทศ ชี้ ยุบสภาเร็วไม่เสียหาย หากยังเดินตาม MOA ขอรอดูผลโหวต รธน. วาระ 2-3 ก่อนอย่าด่วนสรุป เตือนแรง! สว. 1 ใน 3 คว่ำร่าง กติกาไม่แก้ ประเทศเลือกตั้งอีกกี่ครั้งก็ไม่เดินหน้า ฝ่ายค้านไม่เคยรอตรวจสอบเต็มที่หากมีซักฟอก
วันนี้ (10 ธ.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ประเด็นร้อนทางการเมืองต่อเนื่อง ทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ ความเคลื่อนไหวยุบสภา และท่าทีต่อรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล การแก้รัฐธรรมนูญ การรับมือสถานการณ์ชายแดน และปัญหาสำคัญของประชาชน เช่น น้ำท่วมภาคใต้ เป็นคนละเรื่องกัน แต่ฝ่ายค้านดำเนินบทบาททุกมิติเพื่อประชาชน พร้อมกำชับรัฐบาลให้บริหารสถานการณ์ให้ดีที่สุด และเดินตามกรอบ MOA อย่างเคร่งครัด ขณะที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบทุกเรื่องอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าวนายกรัฐมนตรี “ชิงยุบสภา” เพื่อวางเกมล่วงหน้า นายณัฐพงษ์ ตอบว่า เป็นเรื่องที่ต้องถามนายกฯ เอง แต่ไม่เห็นว่าการยุบเร็วจะเป็นปัญหา หากกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังเดินหน้าได้ตาม MOA และสามารถทำประชามติควบคู่การเลือกตั้งได้ ก็ถือว่าไม่เสียหาย
ส่วนประเด็นให้คะแนนนายอนุทินในการบริหารประเทศ เขาบอกชัดว่า “ไม่ใช่เรื่องให้คะแนน แต่เป็นเรื่องตรวจสอบทีละประเด็น” พร้อมย้ำความกังวลต่อท่าทีของนายกฯ บนเวทีนานาชาติในสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่อาจทำให้ไทยถูกมองว่าเป็นฝ่ายรุกราน ซึ่งอันตรายต่อภาพลักษณ์ประเทศ
ส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากนายกฯ ชิงยุบสภาก่อน ก็ต้องรอผลลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระสองและสามก่อน หากกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตาม MOA สะดุด ฝ่ายค้านพร้อมยื่นซักฟอกทันทีตามมาตรา 151
ส่วนความเคลื่อนไหวของ สว. 1 ใน 3 ที่สงวนคำแปรญัตติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญนั้น นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องรอผลโหวตในสภาใหญ่ ไม่ควรตั้งข้อสังเกตเกินเลย เชื่อว่า พรรคประชาชนพร้อมสู้ในสภาเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญใหม่ยึดโยงประชาชนมากที่สุด
เมื่อถูกถามว่า คิดถูกหรือไม่ที่โหวตนายอนุทินเป็นนายกฯ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวว่า ทุกอย่างยังเดินตามกรอบ MOA และทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ไม่ใช่เพื่อคะแนนนิยม พร้อมชี้ว่า ที่ผ่านมา ไทยเปลี่ยนนายกฯ ถึง 3 คน ในรอบ 2 ปี หากไม่แก้กติกาสูงสุดของประเทศ ต่อให้เลือกตั้งอีกกี่ครั้ง ไทยก็ไม่เดินหน้า
สำหรับการประสานงานกับพรรคเพื่อไทยเรื่องซักฟอก เขาย้ำว่า ไม่เคยมีข้อตกลงใด ทุกฝ่ายมีสิทธิยื่นหรือไม่ยื่นตามดุลพินิจ แต่หากมีญัตติเข้ามา พรรคประชาชน พร้อมทำหน้าที่เต็มที่
เมื่อถามย้ำว่า ประเทศรอเวลาได้หรือไม่ เขาตอบชัดว่า ฝ่ายค้าน “ไม่เคยรอ” ใช้กลไกกรรมาธิการ ตั้งคำถาม เชิญรัฐมนตรีชี้แจง แม้บางคนไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงสื่อสารผ่านสาธารณะอย่างต่อเนื่องเพื่อกดดันรัฐบาล พร้อมย้ำว่า เรากำลังประคับประคองประเทศให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้