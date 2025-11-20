แกนนำ ปชน.ลั่นพร้อมตรวจสอบรัฐบาลทุกมิติ ไม่ว่าใครเปิดเกมซักฟอก ยันมีอาวุธครบ อยู่ที่มติ สส.พรรคตัดสิน

“ณัฐวุฒิ” ลั่นฝ่ายค้านพร้อมตรวจสอบทุกมิติ ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เปิดเกมซักฟอกก่อน ชี้รัฐมนตรีที่มีปัญหาไม่ต้องรอซักฟอกรัฐบาลปลดได้ทันที หากคุณสมบัติกังขา ย้ำปชน. เตรียมทุกอาวุธตรวจสอบ อยู่ที่มติ ส.ส.พรรคตัดสิน
วันที่ 20 พ.ย. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะนายทะเบียนพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า พรรคให้ตนโฟกัสเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหลัก แต่ไม่ว่าจะมีพรรคการเมืองใดเริ่มยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคประชาชนยืนยันว่าในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเราพร้อมที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกมิติแน่นอน ส่วนจะเป็นการยื่นอภิปรายด้วยตัวเองของพรรคประชาชนที่มีเสียงสส.ครบหรือไม่ ยังอยุ่ในขั้นการพิจารณา ซึ่งคงจะพิจารณาประกอบตามเงื่อนที่ปรากฎใน MOA เพราะคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า 2 ใน 5 ข้อนั้นเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
“ส่วนคุณสมบัติของรัฐมนตรีรายบุคคลก็ไม่ต้องรอให้มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากรัฐบาลเห็นว่าบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติที่มีปัญหา หรือมีข้อกังขาสำหรับประชาชนก็สามารถใช้กลไกอื่นจัดการได้อยู่แล้ว เพื่อให้การเดินหน้าตามข้อตกลง MOA เป็นไปด้วยดี และเป็นสิ่งที่รัฐบาลประกาศไว้เองว่าจะเป็นผู้ปราบปรามธุรกิจสีเทาต่าง ๆและผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความจริงใจของรัฐบาล ถ้าไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาการเปิดอภิปรายไม่ว่าจะเป็นมาตรา 151 หรือ 152 หรือการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ก็เป็นอาวุธหรือเครื่องมือที่ฝ่ายค้านเตรียมไว้ทุกมิติ”นายณัฐวุฒิ กล่าว
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า เข้าใจว่า สส.ของพรรคประชาชนมีการหารือมาโดยตลอดว่าจะใช้เครื่องมือใดในการตรวจสอบรัฐบาล โดยจะเป็นการยื่นญัตติอภิปรายเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา 151 หรือ 152 ซึ่งคงต้องหาข้อสรุปของที่ประชุมสส.พรรคและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป