“วิสุทธิ์” ย้ำ พท.ไร้กังวลเลือดไหลออก มีตัวแทนลง สส.ครบทุกเขต ยันพร้อมยื่นซักฟอก เหน็บ ปชน.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้ำ

“วิสุทธิ์” ย้ำ “เพื่อไทย”ไม่กังวลคนย้ายออกชี้มีตัวแทนครบทุกเขต ลั่นพร้อมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล เย้ยพรรคประชาชนหาจุดยืนให้ชัดเจนก่อนเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้ำ
วันที่ 18 พ.ย.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรืออดีตวิปรัฐบาล เปิดเผยถึงการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา 151 ว่าถึงเวลานี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมมากในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่อ้างว่ารัฐบาลทำงานยังไม่ถึง 2 เดือนเหมาะสมหรือไม่ ไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมเพราะเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญ และในการอภิปรายครั้งนี้จากข้อมูลที่ได้รับมาเชื่อว่ามีคนตกเก้าอี้รัฐมนตรีแน่
นายวิสุทธ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายนำข้อมูล ข้อเท็จจริงมากมาย มาให้พรรคเพื่อไทยเพื่อใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งยอมรับว่าเมื่อพิจารณาแล้วน่ากลัวมากหากยังปล่อยให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปอาจกระทบกับความน่าเชื่อถือของประเทศในหลายด้าน ดังนั้นการอภิปรายในครั้งนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมนำความจริงออกมาตีแผ่ให้ประชาชนรับทราบ จำต้องหยุดการทำงานของรัฐบาลที่เต็มไปด้วยความน่ากังขาในหลายเรื่อง เพราะหากไม่ทำประเทศไทยคงเสียหายมากกว่านี้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้น ส่วนที่พรรคประชาชนอ้างว่ายังไม่พบความเสียหายจากการบริหารประเทศของนายอนุทิน ก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทยสามารถยื่นญัตติเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงของพรรคประชาชน และอยากให้พรรคประชาชนหาจุดยืนของตนเองให้เจอก่อนว่าพรรคประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายค้ำรัฐบาลกันแน่ ดังนั้นพรรคเพื่อไทยพร้อมแต่พรรคประชาชนไม่พร้อมก็เป็นเรื่องของพรรคประชาชน
“ส่วนกรณีที่มีพรรคการเมืองบางพรรคเปิดพลังดูดใช้วิธีการตกปลาในบ่อเพื่อน และพบว่าสส.ของพรรคเพื่อไทยบางคนที่มีข่าวลือมาตลอดนั้น ทางพรรคเพื่อไทยไม่นิ่งนอนใจแต่ให้เกียรติคนที่เป็นสส. ด้วยกัน ส่วนในอนาคตจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรคก็เป็นเรื่องของบุคคลนั้น ทางพรรคไม่ก้าวล่วง และที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจเดินทางเข้ามาสมัครในพรรคตลอดเวลา พรรคก็มีความพร้อมหากมีการลาออกก็พร้อมที่จะนำเสนอคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพรรคในพื้นที่ดังกล่าวทันที ซึ่งเป็นธรรมดาของการเมืองมีออกก็มีเข้า แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกใครเป็นสส. และพรรคไหนเป็นรัฐบาล ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมนำเสนอนโยบายดีดีเพื่อประชาชนในสนามการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างแน่นอน”นายวิสุทธ์ กล่าว