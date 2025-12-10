ทภ.2 สรุปปะทะเขมรถึงเช้า ถูกฝูงโดรนถล่มและจรวด BM21 ไทยทำลายที่ตั้งแอนตี้โดรน อพยพกว่า 1.7 แสนคน

กองทัพภาคที่ 2 สรุปเหตุปะทะเขมรถึงช่วงเช้า ไทยถูกฝูงโดรนถล่มที่ช่องบก-อานม้า ใช้จรวด BM21 โจมตีเพื่อยึดภูมะเขือ ไทยทำลายที่ตั้งแอนตี้โดรนทิศใต้ช่องจอม อพยพปชช. 1.7 แสนกว่าคน จัดดนตรีสันทนาการลดตรึงเครียด ให้คำมั่นรักษาความปลอดภัยและอธิปไตย
วันนี้ (10ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2568 (เวลา 09.00 น.)
------------------------
ตามที่ได้เกิดการสู้รบตามแนวชายไทย-กัมพูชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
.
สถานการณ์ ในห้วงคืนที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาระดมโจมตีต่อช่องบก ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะเนิน 677 ด้วยฝูงโดรนกว่า 80 เที่ยว
ใช้จรวด BM21 โจมตีเพื่อเข้ายึดภูมะเขือ ใช้รถถัง และอาวุธเล็งตรง ยิงจากที่ตั้งบนเขาพระวิหารต่อกำลังฝ่ายเราบริเวณสถูปคู่ และห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ฝ่ายเรายิงทำลายที่ตั้งแอนตี้โดรน บริเวณทิศใต้ช่องจอมเพื่อสนับสนุนการกวาดล้างกัมพูชาบริเวณสวนมะม่วงที่ปลูกล้ำเส้นปฏิบัติการเข้ามาบริเวณช่องระยี
ฝ่ายกัมพูชาใช้ จรวดBM 21 ระดมยิงบริเวณปราสาทคนา โดยไม่คำนึงถึงกำลังฝ่ายเดียวกันที่วางกำลังต้านทานการการเข้าควบคุมพื้นของฝ่ายเรา
.
การอพยพประชาชน ปัจจุบันได้ศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จำนวน 696 จุด มีผู้เข้าพักจำนวน 171,681 คน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 29,865 คน จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 72,907 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 62,846 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 6,063 คน
เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 75 จุด มีผู้เข้าพัก จำนวน 4,350 คน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน 170 คน จังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 177 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 3,594 คน และจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 509 คน
.
กองทัพภาคที่ 2 ได้กิจกรรมแสดงดนตรี หนังกลางแปลงเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กเช่นการแข่งขันกีฬา บ้านบอล วาดภาพระบายสี มุมของเล่นเด็ก เพื่อผ่อนคลายความ ตึงเครียดให้กับพี่น้องประชาชน
.
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะดำเนินทุกมาตรการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย และรักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลัง