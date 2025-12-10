รัฐบาลเผยสมัครด่วนกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทย 25 อัตรา ทำงานนวดแผนไทยในมาเลเซีย

รองโฆษกรัฐบาล เผย โอกาสมาถึงแล้ว รีบสมัครด่วน ภายใน 12 ธ.ค นี้ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครหญิงไทย 25 อัตรา ทำงานนวดแผนไทยในมาเลเซีย
วันนี้ (10ธ.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการผลักดันให้ “คนไทยต้องมีงานทำ” ควบคู่กับ การสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยและครอบครัว ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Big Win) ในการเร่งรัดส่งแรงงานไทยและขยายตลาดแรงงานต่างประเทศเชิงรุก ให้บรรลุเป้าหมายมากกว่า 50,000 อัตรา ภายในระยะเวลา 4 เดือน โดยล่าสุดได้เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบกิจการร้านนวด โดยเปิดรับตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 25 อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกค่าตอบแทนได้ระหว่างแบบเงินเดือนประจำเดือนละ 3,300 ริงกิตมาเลเซีย ประมาณ 25,158 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) หรือเลือกแบบค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนชั่วโมงทำงาน ชั่วโมงที่ 1–160 คิดอัตราชั่วโมงละ 22 ริงกิต ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 161 เป็นต้นไป คิดอัตราชั่วโมงละ 25 ริงกิต ทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ นายจ้างจัดสวัสดิการให้ ได้แก่ ที่พัก อุปกรณ์ประกอบอาหาร จ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่าธรรมเนียมการจ้าง ค่าดำเนินการและค่าใบอนุญาตทำงานพร้อมประกันคุ้มครองการเบิกค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพตามที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียกำหนด
สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 44 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยมีใบรับรองการนวดเท้า หรือนวดไทย อย่างน้อย 150 ชม. มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านการตรวจสุขภาพ มีมารยาทและทัศนคติที่ดี ซึ่งการรับสมัคร ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 6,500 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์สมัครงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือ lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน