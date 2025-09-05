เปิดรับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น IM Japan ฟรี! มีเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน พร้อมค่าจ้าง

เปิดรับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น IM Japan ฟรี! เสริมทักษะอุตสาหกรรมการผลิต–ก่อสร้าง สร้างโอกาสอนาคต
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1–30 กันยายน 2568 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับฟรี เมื่อฝึกครบ 3 ปี ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี เบี้ยเลี้ยงเดือนแรก 80,000 เยน (ประมาณ 17,400 บาท) และตั้งแต่เดือนที่ 2–36 ได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายญี่ปุ่น พร้อมประกาศนียบัตรรับรอง และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยน (ประมาณ 130,700 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) เมื่อกลับประเทศไทย
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นชายไทย อายุ 18–30 ปี วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรง พ้นภาระทางทหาร ไม่มีรอยสัก ไม่มีประวัติอาชญากรรม และไม่เคยทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย การสอบคัดเลือกประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและภาษาญี่ปุ่น จัดสอบที่นครราชสีมา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th/prd เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ Facebook: IMthailand
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0 2245 9428 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2
“รัฐบาลพร้อมสนับสนุนแรงงานไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก เสริมทักษะ สร้างโอกาส และยกระดับศักยภาพ เพื่อให้แรงงานไทยมีรายได้มั่นคงและอนาคตที่ยั่งยืน” นางสาวศศิกานต์กล่าว