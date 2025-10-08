พี่สาว “เชฟมีน” รับร่างน้องชายทั้งน้ำตา ยันไม่เคยรู้ไปทำงานที่เขมร ไม่เชื่อเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

สระแก้ว – พี่สาว “เชฟมีน” รับร่างน้องชายทั้งน้ำตา ยันครอบครัวไม่เคยรู้มาทำงานที่กัมพูชา ทราบเพียงว่าเป็นเชฟในเรือสำราญ ข้องใจทางการเขมรแจ้งป่วยจากโรคหัวใจชี้ไม่เคยมีโรคประจำตัวที่สำคัญก่อนไปทำงานต่างประเทศต้องผ่านการตรวจร่างกายอย่างละเอียด วอนหน่วยงานเกี่ยวข้องหาข้อเท็จจริง
จากกรณีที่ เฟซบุ๊กเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุตามหาญาติคนไทยรายหนึ่งทราบชื่อคือ นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง เป็นชาย อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่เร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา ปฏิเสธการรักษาเพราะไม่มีเอกสารใดๆ จนเสียชีวิตลงอย่างน่าเวทนา
โดยตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 8 ต.ค.) ได้มีสื่อมวลชนจำนวนมากพากันมาปักหลักรอที่บริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมเก็บภาพและรายงานบรรยากาศการรับศพ "น้องมิน " หรือนายเมธาชาญ เชฟไทยที่นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนในประเทศกัมพูชานั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 15.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ไทยได้ประสานหน่วยงานทางการกัมพูชา เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยได้เป็นที่เรียบร้อย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอรัญประเทศ นำรถมารับศพที่บริเวณหน้าด่านชายแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวได้นำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ขณะที่ น.ส.สุภาวดี ยอแสง พี่สาวของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมารอรับศพน้องชาย เผยกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาว่า ทางครอบครัวไม่ทราบมาก่อนว่าน้องชาย เดินทางมาทำงานที่ประเทศกัมพูชา เพราะก่อนหน้านี้ได้แจ้งเพียงว่าทำงานเป็นเชฟบนเรือสำราญ
และยืนยันว่าครอบครัวก็ไม่ทราบรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม กระทั่งได้รับข่าวร้ายว่าน้องชายเสียชีวิตที่ฝั่งกัมพูชา
และยังบอกอีกว่า น้องชายเป็นคนร่าเริง สุขภาพแข็งแรงและไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อน อีกทั้งก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็ผ่านการตรวจสุขภาพตามขั้นตอน ซึ่งในเอกสารที่น้องชายส่งกลับมาให้ครอบครัวไม่มีการระบุว่ามีโรคประจำตัวใด ๆ
จึงเชื่อว่าการเสียชีวิตครั้งนี้น่าจะมีเงื่อนงำและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส”
" ขณะนี้ครอบครัวกำลังอยู่ในความเสียใจและอยากได้ร่างน้องกลับบ้าน รวมทั้งอยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ซึ่งในวันที่น้องส่งคลิปวิดีโอบอกว่าอยากกลับบ้าน เราก็พยายามสอบถามว่าอยู่ที่ไหนและทำไมไม่กลับบ้าน แต่น้องก็ไม่บอก แต่ได้ยินเสียงคนบอกให้น้องโอนเงินเพียงอย่างเดียว และรู้ว่ารอบตัวน่าจะมีคนอยู่ด้วย จึงอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรกันแน่" น.ส.สุภาวดี กล่าว
ด้าน ร.อ. ธนณัฏฐ์ ลิ้มเอกนันท์ รองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ คณะกรรมการสำนักงานประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา (สข.ชทก.) ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า หลังได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาว่ามีคนไทยป่วยต้องการเดินทางกลับเพื่อเข้ารับการรักษาในฝั่งไทย แต่ระหว่างอยู่ในขั้นตอนการขอรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมปรากฏว่าคนไทยรายดังกล่าวได้เสียชีวิตในช่วงเช้าวันนี้
ทางหน่วยงานจึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอนำร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้ามายังประเทศไทย โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคหัวใจ แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการกัมพูชาและต้องรอผลการพิสูจน์และเอกสารรับรองการเสียชีวิต
โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เร่งประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการนำร่างกลับประเทศ และจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามความเหมาะสม