ชุมชนไทยในแอลเอบริจาค 1,359,000 บาท สมทบกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. นายสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายตัน พัฒนะ กรรมการบอร์ดวัดไทยแอลเอ และ นางจีน่า ปรีชา ประธานสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้เป็นตัวแทนชุมชนไทยในแอลเอ นำเงินที่ได้รับบริจาคจากการจัดงาน “ซับน้ำตาชาวใต้" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 ที่วัดไทยแอลเอ เมืองนอร์ธฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,359,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท) ไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่สำนักงานของมูลนิธิ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เพื่อสมทบกองทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมี รศ.พญ.สุมิตรา ประเทพ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้เป็นตัวแทนมารับมอบเงิน พร้อมกล่าวขอบคุณในน้ำใจของชุมชนไทยในแอลเอที่ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินส่งมาช่วยผู้ประสบภัยชาวหาดใหญ่ สงขลา และชาวใต้อีกหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่
ทั้งนี้ วัดไทยแอลเอ ร่วมกับชุมชนไทยในนครลอส แอนเจลิส ได้จัดงาน “ซับน้ำตาชาวใต้" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 12.30 น. -16.00 น. ณ บริเวณเวทีด้านตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน มีผู้นำชุมชน และผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆ ได้ร่วมกันรวบรวมเงินนำมาบริจาคที่งาน โดย ท่านเจ้าคุณเริ่ม พระวิเทศกิตติคุณ ครูใหญ่และกรรมการบอร์ดวัดไทย เป็นผู้รับมอบเงิน นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานบอร์ดไทยนิวเยียร์ และ นายคิด ฉัตรประภาชัย นายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ในงานมีประชาชนชาวไทยที่มาทานอาหารและมาไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณวัดไทยฯได้มาร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาตลอดช่วงเวลาที่จัดงาน รวมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยเพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้กับงานโดยคณะครูอาสาฯ และเด็กนักเรียนวัดไทยฯ รุ่นต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศิลปินไทย และจิตอาสา นำรูปวาด และงานฝีมือ มาจำหน่ายในงานเพื่อนำรายได้มอบบริจาคช่วยซับชาวใต้ อีกด้วย
หลังเสร็จงาน คณะทำงานได้รวบรวมเงินบริจาคจากชาวไทยในแอลเอส่งไปซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ ที่เมืองไทยได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น $42,499.00 แลกเป็นเงินไทยได้ 1,359,000 บาท