“วันนอร์” ชี้รัฐบาลมีสิทธิ์ขอประชุมสภาถกปัญหาเร่งด่วน ฝ่ายค้านเปิดซักฟอกซ้ำได้

“วันนอร์” ชี้รัฐบาลมีสิทธิ์ขอหารือต่อรัฐสภา ในวาระสำคัญ ทำซ้ำซ้อนกับการซักฟอกรัฐบาลได้
วันที่ 9 ธ.ค.ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 155 เพื่อปรึกษาหารือในปัญหาสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยหรือเศรษษฐกิจของประเทศ ในช่วงวันที่ 24 - 26 ธ.ค. นี้ ว่า เป็นสิทธิของรัฐบาลที่จะดำเนินการและยื่นเรื่องมายังประธานรัฐสภาให้ดำเนินการ ทั้งนี้ขณะนี้ตนยังไม่ได้รับการประสานมาจากรัฐบาลว่าจะดำเนินการเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้นอยู่กับการหารือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งมายังตน หากเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสามารถดำเนินการได้
เมื่อถามว่ากรณีการยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปสามารถทำทับซ้อนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ไม่ทับซ้อน เพราะเป็นการดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดทั้งการอภิปรายทั่วไปโดยมีการลงมติไม่ไว้วางใจ ตามมาตรา 151 การอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา 152 รวมถึงกรณีที่รัฐบาลร้องขอ แต่ในการอภิปรายตามมาตรา 151 และ มาตรา 152 นั้น ในสมัยปรระชุมหนึ่งสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว