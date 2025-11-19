นายกฯพร้อมซักฟอกหากยื่นม.152 ขู่ใช้ม.151 ชิงยุบ หัวเราะบอกสื่อรู้ใจถามร่างพ.ร.ฎ.ยุบสภาหรือยัง

“อนุทิน” พร้อมให้ฝ่ายค้านซักฟอก หากใช้ ม.152ยื่นอภิปราย ชี้ถ้าใช้ม.151 เป็นเกมเสียงข้างมากล้มเสียงข้างน้อย พร้อมชิงยุบสภาคืนอำนาจประชาชนก่อน 31ม.ค.69 หัวเราะ บอกสื่อรู้ใจ หลังถาม ร่างพ.ร.ฎ. ยุบสภาแล้วหรือยัง
วันที่ (19 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหลังฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้ายื่นแบบลงมติว่า เราก็ดูอยู่ ซึ่งเรามี MOA กับพรรคประชาชนอยู่แล้ว หากผู้สื่อข่าวเห็นทั้งพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน ต่างรักษาคำพูดและพันธะใน MOA อย่างเคร่งครัด เราไม่ได้เพิ่มเสียง และตนก็บอกว่าการยุบสภาเกิดขึ้นไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 69 ตนไม่มีอะไรที่ไปเผื่อว่าจะมีเหตุการณ์ไหนที่จะทำให้การยุบสภาเกินเดือน ม.ค. 69 แต่คำที่บอกว่าไม่เกินวันที่ 31 ม.ค. 69 ไม่ได้หมายความว่า จะต้องรอไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 69 หากมีเหตุอะไรที่ดูแล้วไม่ได้ก่อประโยชน์กับส่วนรวม ซึ่งการเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่แล้ว จะมาบอกว่าให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้าลงคะแนนเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อนั้น ฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าอะไรที่ทำแล้ว ซึ่งเมื่อรัฐบาลเป็นรูปแบบนี้ และเป็นรัฐบาลแรก ที่บอกวันสุดท้ายของอายุรัฐบาลชัดเจนให้สาธารณะชนรับทราบ ดังนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้ความเป็นรัฐบาลแบบที่มีกำหนดแน่นอนทำงานไม่ได้ เราก็ต้องคืนอำนาจให้กับประชาชน
“การอภิปรายผมยินดี พร้อมที่จะให้อภิปราย ถ้ากลัวว่าผมหนีอภิปรายก็ยื่นมาตรา 152 มาสิผมพร้อม เพราะหากยื่นมาตรา 151 มา ต่อให้ตอบดีอย่างไร แล้วเมื่อไหร่จะชนะ โหวตเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ ซึ่งมันมีทั้งมาตรา 151 และ มาตรา 152 ฉะนั้นถ้าอยากให้รัฐบาลโต้ตอบ ชี้แจงให้ชัดเจนก็ยื่นตามมาตรา 152 แต่ถ้าคิดว่าโอเค จะไม่สนใจอะไร จะเอาเสียงข้างมากล้มเสียงน้อยก็ยื่นตามมาตรา 151 และถ้ายื่นตามมาตรา 151 รัฐบาลก็ต้องมานั่งดูตัวเอง เราจะยอมให้เสียงมากมาล้มเสียงน้อยไหม มันไม่ใช่หนีนะครับ แต่หลายท่านที่เข้ามา ก็พยายามมาพูดว่า ทำอย่างนี้เป็นการหนีอภิปราย ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หนี ถ้ามาตรา 152 อยู่ครบและไปวันที่ 31 ม.ค. 69 แต่ถ้าเป็นมาตรา 151 ก็เป็นสิทธิ์ของผม“ นายกฯ กล่าวว่า
เมื่อถามว่า ปัจจัยที่จะทำให้ตัดสินใจยุบสภา ส่วนหนึ่งต้องดูพรรคประชาชนว่า ร่วมลงชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ ถ้าร่วมหมายถึงขัดต่อ MOA ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่าไม่เกี่ยว อย่างที่บอกวัตถุประสงค์ต้องการอะไร รัฐบาลเข้ามาแค่เดือนเดียว ยังไม่ทันทำอะไรที่ถึงขั้นต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจ และก็ทราบอยู่แล้วว่า รัฐบาลจะไปภายใน 120 วัน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เราทำกับผู้นำฝ่ายค้าน มันก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว และเราก็ทำงานแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างมา แก้ไขปัญหาของประเทศที่ไม่มีใครแก้ได้ และเมื่อเรามา ก็แก้ไขได้หลายเรื่อง เมื่อแก้ปัญหาเสร็จ เราก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน ถ้าถามว่า การยุบเดือนม.ค. 69 กับเดือนธ.ค. 68 สำหรับตนไม่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นตนก็ต้องทำทุกอย่างที่ไม่ไปอยู่ภายใต้เกมการเมืองอะไรของใคร
เมื่อถามว่า เตรียมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร แล้วหรือยัง นายกฯ หัวเราะพร้อมเอามือชี้มาทางสื่อมวลชน ก่อนกล่าวว่า “รู้ใจ”