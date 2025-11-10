ป.ป.ช ตั้ง “สุชาติ” ปธ.คกก.ไต่สวนแจกกล้วย สส. ระหว่างซักฟอก 11 รมต.สมัยรัฐบาล ”บิ๊กตู่“

ป.ป.ช ตั้ง “สุชาติ” เป็นประธาน คกก.ไต่สวนแจกกล้วย สส. ในระหว่างการซักฟอก 11 รัฐมนตรีสมัยรัฐบาล ”ประยุทธ์“ เกย์พรรคเล็กเดือนละแสนค่าเลี้ยงดู
วันนี้ (10พ.ย.) มีรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ป.ป.ช. ได้ลงนามคำสั่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 99 คน จากเหตุมีพฤติการณ์อันควรสงสัยได้รับทรัพย์สินเกิน 3000 บาท ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 128 ที่ระบุห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด และอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม
สำหรับคณะกรรมการไต่สวนมีนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานป ป.ป.ช. ทำหน้าที่ประธานการไต่สวน และนายประภาศ คงเอียด กรรมการ ป.ป.ช.ร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนด้วย โดยคณะกรรมการไต่สวนชุดดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการสืบสวนไต่สวนตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา
ทั้งนี้การไต่สวนคดีนี้สืบเนื่องจากมีการกล่าวหา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีต สส. หลายรายได้รับเงินค่าเลี้ยงดู หรือมีการแจกกล้วย จากเหตุการณ์ในช่วงของการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 11 ราย ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ เดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งมีการออกมาเปิดเผยว่ามีนักการเมืองบางกลุ่มมีการแจกเงินให้สส. พรรคเล็กเดือนละ 100,000 บาทเป็นค่าเลี้ยงดู