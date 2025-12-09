"อนุทิน" ยันยังไม่คิดขอสภาเปิดอภิปรายตาม ม.165 ถกปมความมั่นคง ลั่นปล่อยทหารเดินตามแผน เมิน "ฮุนเซน" ปล่อยภาพป่วนคนไทย

นายกฯ บอกยังไม่คิดขอเปิดรัฐสภาถกปมความมั่นคง ลั่น สัญญาทหารแล้วเดินตามแผนเต็มที่ ไม่มีคำสั่งหยุด เมิน “ฮุน เซน” ปล่อยภาพปั่นคนไทย
เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวรัฐบาลขอให้เปิดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดเปิดอภิปรายโดยไม่ต้องลงมติ ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ ว่า ในวันที่ 10 ธ.ค.เปิดพิจารณาเรื่องรัฐธรรมนูญก่อน เมื่อถามว่ารัฐบาลมีแนวคิดในเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยัง ใครพูด เมื่อถามว่า ยังไม่มีแนวคิดเรื่องนี้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวย้ำว่า ยังครับ ยัง ตอนนี้มีเรื่องความขัดแย้งเพื่อนบ้านอยู่เราต้องให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้รับรายงานกัมพูชาใช้โดรนพลีชีพโจมตีเจ้าหน้าที่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ฝ่ายกองทัพรับทราบ และมีแผนเผชิญอยู่แล้ว ซึ่งเราต้องให้กำลังใจเขาเยอะๆ อย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานใดๆของพี่น้องทหาร เมื่อถามว่าในเรื่องข้อมูลข่าวสารเวลารัฐบาลไทยแถลงเรื่องใดแต่ทางกัมพูชากลับบิดเบือนข้อมูล ตรงนี้จะต้องมีการอธิบายอย่างไรต่อนานาประเทศหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ ได้เชิญเอกอัครราชทูตทั่วโลกมารับฟังคำอธิบาย ซึ่งท่านได้ไปชี้แจงทั้งที่ยูเอ็นและที่การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหาร หรืออนุสัญญาออตตาวา ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีความน่าเชื่อถือทั้งด้านการทูตและการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ข้อมูลทั้งหมดเราไม่มีปรุงแต่ง เป็นข้อมูลที่เกิดจากความจริงไม่เช่นนั้นเราจะไปพูดกับโลกไม่ได้
เมื่อถามว่ากัมพูชายังไม่ได้ติดต่อมาเจรจาใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีครับ เมื่อถามอีกว่าไม่มีติดต่อหรือเราไม่เจรจา นายอนุทิน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยดำเนินการในสิ่งที่ควรทำ ตอนนี้เราดำเนินการในสิ่งที่เราต้องดำเนินการ ประเทศไทยเราได้แสดงความเป็นประเทศไทยให้กับผู้ที่คิดไม่ดีกับประเทศเราให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว ฉะนั้นตอนนี้ให้กำลังใจผู้ที่กำลังปกป้องอธิปไตยของเราดีกว่า
เมื่อถามว่าจะไม่มีเหตุการณ์เหมือนในอดีตรัฐบาล ที่ทหารกำลังปกป้องอธิปไตยแล้วมีการสั่งให้ทหารหยุดใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีครับๆ ตอนนี้หยุดไม่ได้แล้วครับ ให้คำมั่นสัญญากับกองทัพแล้วว่าให้กองทัพดำเนินการตามแผนการที่ได้คิดกันไว้อย่างเต็มที่ รัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ เมื่อถามว่าจนกว่ากองทัพจะสิ้นสภาพไปใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวทันทีว่า กองทัพเขา ไม่ใช่กองทัพเรา กองทัพเราไม่มีวันสิ้นสภาพ
เมื่อถามถึงกรณี สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ปล่อยภาพนายอนุทินร่วมเฟรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินของกัมพูชาเพื่อดิสเครดิต พร้อมโจมตีนายอนุทินว่านำชีวิตทหารและประชาชนมาเสี่ยงเพื่อสร้างกระแสคะแนนเสียงทางการเมืองให้ตัวเอง นายอนุทิน กล่าวว่า ไปกินก๋วยเตี๋ยว ไปกินก๋วยจั๊บ ไปกินข้าวต้มที่ไหนก็มีแต่คนเข้ามาทักและให้กำลังใจ คงไม่ต้องไปสร้างกระแสตามที่คนต่างชาติว่า เมื่อถามว่าการที่ สมเด็จฮุน เซน ใช้วิธีการแบบนี้ถือเป็นวิถีเดิมๆใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้สนใจตรงนั้น ที่นี่ประเทศไทยต้องกังวลและต้องดูแลพี่น้องคนไทยเท่านั้น คนอื่นตนไม่สน