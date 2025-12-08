"ฮุน เซน" ปล่อยภาพ! "อนุทิน" ทำบุญ-ร่วมเฟรม ผู้ว่าฯ เขมร ซัดแรงกล้านำชีวิตทหาร เพียงเป้าหมายทางการเมือง

ฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา เผยภาพพร้อมคลิปนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยภรรยา ขณะทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ในกัมพูชา นอกจากนี้มีปล่อยภาพ นายกฯ ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกับผู้ว่าฯจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา อย่างชื่นมื่น โดย ฮุน เซน กล่าวหานายกฯ ไทย "กล้านำชีวิตทหารมาเสี่ยง" เพียงเพื่อเป้าหมายทางการเมือง
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ "Fresh news" ซึ่งเป็นสื่อทางกัมพูชาได้เผยคลิปวิดีโอนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา ขณะทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา โดยทางเพจรายงานว่า "นายกฯอนุทิน ไทยเคยเดินทางไปขอพรเสริมดวงที่เจดีย์ราชกษัตร หมู่บ้านตรปังธนล ตําบลเสรีหนอง อ.ตรามบก จ.ทาโก เมื่ออนุทิน สนิทกับ ผอ.บ้านศรีหม่อม ญาติ สมเด็จ เดโช ฮุนเซน วิดีโอเผยแพร่โดย สมเด็จ เดโช ฮุนเซน บนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อ 08 ธันวาคม 2025"
นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก "Samdech Hun Sen of Cambodia" ของ สมเด็จเดโช ฮุนเซน ผู้นำกัมพูชา ได้เผยภาพถ่ายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และภรรยา ที่ร่วมเฟรมชื่นมื่นกับ นางบาน สเรยมัม ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา
พร้อมแคปชั่นว่า “ไม่น่าเชื่อว่า นายกรัฐมนตรีไทยอย่างอนุทิน เพื่อเป้าหมายคะแนนเสียงในอนาคต จะกล้านำชีวิตทหาร และประชาชนมาเสี่ยง ด้วยการประกาศทำสงครามกับกัมพูชา ทั้งที่กองทัพกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้เลย ตอนยังไม่เป็นนายกฯ ก็ยังเป็นเพื่อนกัน แต่พอเป็นนายกฯ กลับลืมมิตรภาพ เราเข้าใจเรื่องความรักชาติ แต่ไม่ควรประกาศสงครามกับผู้ที่ไม่ได้ยิงตอบโต้”
ล่าสุด เฟซบุ๊กของ "สมเด็จฮุน เซน" ได้ปิดกั้นไอพีประเทศไทยไว้อีกแล้ว ทำให้คนไทยไม่สามารถเห็นเนื้อหาดังกล่าวได้