"ณัฐวุฒิ" เผย ตั้งคณะทำงานพิจารณาปมเห็นต่างแก้รธน. บอกไม่ได้เปิดรัฐสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ คาดเสร็จพ.ย.

ปธ.กมธ.แก้รธน. เผย ตั้งคณะทำงานพิจารณาประเด็นที่เห็นต่างในการแก้รัฐธรรมนูญ ยังบอกไม่ได้เปิดรัฐสภาสมัยวิสามัญหรือไม่ ชี้ กรรมาธิการต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ครั้ง ย้ำ ทำเต็มที่ ให้เร็วที่สุด คาดแล้วเสร็จพ.ย.นี้
วันนี้ (31 ต.ค. 2568) ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 จึงไม่สามารถตอบได้ว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่และจะต้องมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่ ซึ่งในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ก็ให้ความร่วมมือแจ้งกับสมาชิกเตรียมความพร้อมหากมีการประชุมรัฐสภาวิสามัญ ซึ่งในเนื้อหาสาระขณะนี้มีการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ที่ยังมีความเห็นแย้งกันอยู่หลายประการ อย่างการไม่สามารถได้มาซึ่งผู้ร่างหรือผู้ยกร่าง รัฐธรรมนูญโดยตรงได้ แต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์การพิจารณาเลือกแบบทางอ้อม ในส่วนของรัฐสภาที่จะเป็นผู้เลือก ,รวมถึงหน้าตารูปแบบของกรรมาธิการยกร่างจะออกมาเป็นอย่างไร ,ควรจะมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ทั้งนี้อยากให้กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการที่ประชาชน มีส่วนร่วมมากที่สุด และในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องกำหนดรูปแบบ ขั้นตอนกระบวนการและหลักการพื้นฐาน ดังที่ปรากฏในคำวินิจฉัยของศาลฯ หรือสามารถระบุข้อจำกัดหรือข้อห้ามที่จะไม่ให้มีการแก้ไขได้หรือไม่
โดยในประเด็นเหล่านี้ทางคณะกรรมาธิการได้มีการตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน มีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว สส.พรรคเพื่อไทย, นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ สส.พรรคภูมิใจไทย , นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.พรรคประชาชน, นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา และ นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งคณะทำงานเหล่านี้จะเป็นผู้ไปดำเนินการพิจารณาในแต่ละประเด็นที่ยังเห็นต่างกันอยู่ได้ตกผลึกหรือเป็นฉันทามติ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณารายมาตรา ซึ่งในกรณีที่หาฉันทามติได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องลงมติแต่ในกรณีที่หาฉันทามติไม่ได้จะต้องมีการลงมติ
นายณัฐวุฒิ ยังกล่าวย้ำว่าสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเดินหน้าเต็มที่ ส่วนจะมีสัปดาห์ต่อๆไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของกรรมาธิการที่จะพิจารณา ซึ่งหากดูจากเนื้อหาทั้งหมดน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ครั้งเป็นอย่างน้อย ส่วนตัวคาดหวังว่าถ้าทำได้เร็วที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดแต่ถ้ายังมีเรื่องที่ทำไม่แล้วเสร็จก็คงจะพยายามเร่งกระบวนการให้ได้มากที่สุด และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปสู่การเปิดสมัยวิสามัญหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระตนไม่สามารถตอบตอนนี้ได้ตนจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ แล้วเสร็จ ให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่า คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนไหน เพราะปลายทางอย่างกกต.ที่ต้องเตรียมการจัดทำประชามติก็รออยู่ นายณัฐวุฒิกล่าวว่า เข้าใจว่ากกต. พร้อมจัดทำประชามติและเลือกตั้ง และนอกเหนือจากนี้ยังมีการถามประชามติในประเด็นอื่นด้วย เช่น MOU 43-44 ฉะนั้นเชื่อมั่นว่ากกต.พร้อมทุกอย่างอยู่ที่ กรรมาธิการจะพิจารณาเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อไร ซึ่งจากการพิจารณามาแล้วทั้ง 4 ครั้ง ในมุมของตนเองมองว่าเกือบจะ ได้ข้อสรุปในทุกประเด็นแล้ว และเมื่อได้ข้อสรุป การเข้าเนื้อหาสาระรายมาตราจะต้องแก้อย่างไร ตนเชื่อว่าจะเดินได้เร็วขึ้น และคาดว่าเดือนพฤศจิกายนทางคณะกรรมาธิการจะพิจารณาได้แล้วเสร็จส่วนจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่ จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาในสมัยวิสามัญหรือสามัญหรือไม่นั้น ตนยังตอบไม่ได้