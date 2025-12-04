ภท.สวน พท. นายกฯ แค่รู้จัก ไม่สนิท “เบน สมิธ” ชูยึดหมื่น ล.ผลงานประจักษ์ ถามบีบพ้น มท.1 เหตุไม่ให้สัญชาติใคร

โฆษก ภท. สวน โฆษก พท. อย่าแกล้งตาบอด ปีนี้ ใคร?ถ่ายรูปกับ “เบน สมิธ” ยัน “อนุทิน” แค่รู้จัก ไม่สนิท ผลงานประจักษ์ยึดทรัพย์ แก๊งสแกมเมอร์กว่าหมื่น ล. ถามบีบพ้น มท.1 เหตุไม่ให้สัญชาติใครหรือไม่ ? เย้ย 4 เดือน ใคร บริหารน้ำท่วมเหลว ขณะที่ 2 เดือน ต้องมาแก้วิกฤต
วันนี้ (4 ธ.ค.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมาตอบโต้กรณีที่ นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย ออกมาตั้งข้อสังเกตภาพถ่าย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ร่วมเฟรมกับ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ว่า แม้จะชี้แจงว่าเป็นรูปเก่า และบอกว่า เคยเจอกัน 5-6 ครั้ง แสดงว่าความสัมพันธ์คงไม่ใช่แค่การเจอกันผ่านๆ ในงาน และรูปเหล่านี้เกี่ยวโยงกับความล่าช้าในการจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของรัฐบาลหรือไม่ ว่า ในเรื่องภาพถ่ายนั้น ทางสำนักข่าวต่างๆ รวมถึงนายกรัฐมนตรี ก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นการถ่ายนานแล้ว และเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในฐานะเพื่อนของเพื่อน เจอกันตามงานก็ทักทายตามปกติ ส่วนกรณีของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ชี้แจงว่า เป็นภาพเมื่อ 5 ปี เป็นอาจารย์ไปบรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ไม่ได้รู้จักกันแต่อย่างใด
“เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายอนุทิน นายกรัฐมนตรี ก็ได้แถลงใหญ่ยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ กว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าทำไมรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ก็ไม่เห็นว่าจะยึดอะไรจากคนพวกนี้ได้ อีกทั้งยังมาบีบนายอนุทิน ให้ออกจากตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ไปเป็น รมว.สาธารณสุข แทน เป็นเพราะนายอนุทิน ไม่เซ็นสัญชาติให้ใครบางคนหรือไม่ นอกจากนี้ ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แกล้งตาบอด ก็จะเห็นว่า ล่าสุด มีภาพถ่ายว่า มีใครไปนั่งกินข้าวกับ นายเบน สมิธ ซึ่งเป็นรูปในปีนี้เอง สดๆ ร้อนๆ ทำไมโฆษกพรรคเพื่อไทย หรือคนเพื่อไทย ไม่ออกมาพูดบ้าง” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว
โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีทีออกมาระบุว่า สาเหตุที่ นายอนุทิน พ้นจาก รมว.มหาดไทย เพราะทำงานไม่เป็น ตั้งแต่การตัดน้ำตัดไฟคอลเซ็นเตอร์ที่ล่าช้า รอการตัดริบบิ้น ไม่ใช่มาจากเรื่องการให้สัญชาติ ว่า ตรงนี้ก็อยากให้โฆษกพรรคเพื่อไทย ช่วยไปย้อนดูข้อเท็จจริงก่อนว่า ในขณะนั้นใครเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพราะ กระทรวงมหาดไทย จะต้องได้รับคำสั่งจาก สมช.ก่อน ถึงจะไปตัดน้ำ ตัดไฟได้ และเมื่อถึงเวลาตัดน้ำ ตัดไฟ แก๊งสแกมเมอร์ ก็เห็นมีบางพรรค แห่กันไปตัดริบบิ้นออกสื่อกัน
“ส่วนเรื่องที่บอกว่า นายกรัฐมนตรี บริหารจัดการน้ำล้มเหลว ซึ่งตอนนี้ประชาชนหลายแสนคนแช่น้ำอยู่ 4 เดือนแล้ว ก็อยากจะบอกว่า หากย้อนไปช่วงนั้นเป็นรัฐบาลชุดไหนที่เข้ามาทำงาน ในขณะที่ นายอนุทิน เข้ามาเพียง 2 เดือนก็แก้ปัญหาทุกอย่าง” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว