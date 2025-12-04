“สว.สวัสดิ์“ ทวงความเป็นธรรมให้ “อนุทิน-เอกนิติ” ร่วมเฟรม “เบน สมิธ“ อาจไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังมาก่อน

“สว.สวัสดิ์“ ออกโรงทวงความเป็นธรรมให้ “อนุทิน-เอกนิติ” หลังร่วมเฟรม “เบน สมิธ“ อ้างอาจไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังมาก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ เชื่อรัฐบาลชัดเจนหากพบความเชื่อมโยงเอี่ยวสแกมเมอร์ ต้องจัดการตามกฎหมายอยู่แล้ว
วันที่ 4 ธ.ค. 2568 ที่รัฐสภา พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการปราบปรามสแกมเมอร์ คอลเซ็นเตอร์ ของรัฐบาล ว่าจากที่ติดตามได้เห็นรัฐบาลร่วมแถลง การยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลในสายตาประชาชนทั่วไปอาจดูล่าช้า แต่ส่วนตัวมองว่าเป็นความรอบคอบ เพราะเป็นความเชื่อถือและเป็นเครดิตของประเทศไทย ดังนั้นหากจะทำอะไรต้องใช้ความรอบคอบ และทำแล้วต้องไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมตามมาภายหลัง
พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวต่อว่า กมธ.ทหารฯไม่ได้ติดตามในเรื่องนี้ เพราะเห็นว่ารัฐบาลได้ติดตามแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่การติดตามตรวจสอบยังคงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา เรื่องการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และตนเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว
“แม้อาจจะมองว่ามันช้าไปหรือเปล่า ไม่ทันใจเหมือนเกาหลี อเมริกา แต่ต้องมองว่า เราเป็นประเทศที่ติดกันเราเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจ เป็นประเทศใหญ่ ข้อมูลต่างๆ คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นความเหมาะสม” พล.อ.สวัสดิ์กล่าว
พล.อ.สวัสดิ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการปรากฏภาพถ่ายคนในรัฐบาล ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อยู่ในเฟรมภาพถ่ายร่วมกับนายเบน สมิธ ว่า จะต้องดู ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แถลงออกมาชัดเจน แล้วว่าความเชื่อมโยงของผู้ถูกกล่าวหาสแกมเมอร์เกี่ยวพันกับใคร ให้ดำเนินการตามกฎหมาย
”ผมมองว่าการถ่ายภาพร่วมกันในขณะถ่ายนั้น อาจไม่ทราบว่าใครเป็นอะไรอย่างไร ไม่มีโอกาสได้เช็คว่าเบื้องหลังของบุคคลต่างๆเป็นอย่างไรหรือเบื้องหน้ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ดังนั้นต้องให้ความเป็นธรรม หากมีความเชื่อมโยงและพบการกระทำผิดร่วม ก็ต้องดำเนินการตามกฏหมาย โดยรัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องนี้อยู่แล้ว“พล.อ.สวัสดิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า พอมีภาพปรากฏร่วมเฟรมกับคนในรัฐบาลจะต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า การชี้แจงข้อเท็จจริงอยู่ที่รัฐบาล และต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่มีภาพข่าว ตามที่ได้เน้นย้ำว่าการถ่ายภาพในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอาจไม่ทราบว่าคนหนึ่งคนใดกระทำการใดอยู่ แต่สำคัญที่สุดการดำเนินการหรือพฤติกรรม การสอบสวนเส้นเงิน ชี้ว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม