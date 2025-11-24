ขโมยกันดื้อๆ ทหารเขมรฉวยโอกาสทหารไทยไปเจรจาหัวหน้าหน่วย ขนลวดหนามหีบเพลงขึ้นรถปิ๊กอัพหนีหาย ทภ.2 แจงติดตั้งใหม่วางกำลังคุมพื้นที่แล้ว

กองทัพภาคที่ 2 แจง ทหารกัมพูชาขโมยลวดหนามหีบเพลงจริง บริเวณช่องระยี–ช่องเปรอ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เหตุเกิดเมื่อ 23 พ.ย.ทหารไทยเจอทหารกัมพูชาเข้ามาใกล้จุดปฏิบัติงาน จึงไปเจรากับหัวหน้าหน่วย ก่อนกลับมาจุดเดิมพบลวดหนามหีบเพลงหายไป แต่ทหารไทยได้นำมาติดตั้งใหม่และวางกำลังคุมพื้นที่แล้ว
วันนี้(24 พ.ย.) กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน กรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเจ้าหน้าที่กัมพูชานำลวดหนามหีบเพลงออกจากพื้นที่ชายแดน พร้อมมีการกล่าวอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของทหารไทย จากการตรวจสอบของหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในพื้นที่รอยต่อระหว่าง ช่องระยี–ช่องเปรอ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 09.00 น. ขณะกองร้อยทหารพรานที่ 2101 ปฏิบัติภารกิจวางแนวรั้วลวดหนาม เพื่อควบคุมพื้นที่และป้องกันการรุกล้ำจากฝ่ายกัมพูชา เจ้าหน้าที่ชุดที่กำลังปฏิบัติงานได้รับรายงานจากชุดระวังป้องกันว่า มีกำลังทหารกัมพูชาประมาณ 20 นายเคลื่อนที่เข้ามาใกล้จุดปฏิบัติงาน จึงมีการหยุดภารกิจชั่วคราวและจัดกำลังที่ออกปฏิบัติงานเข้าไปเจรจา ซึ่งอยู่ห่างจากจุดวางลวดหนามประมาณ 200 เมตร เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ
จากการพูดคุยนานประมาณ 20 นาที เจ้าหน้าที่กัมพูชาถอนกำลังกลับไปยังพื้นที่ของตนเอง แต่เมื่อหัวหน้าชุดทหารพรานได้นำกำลังที่เข้าไปเจรจากลับมายังจุดเดิม พบว่าลวดหนามหีบเพลงที่เตรียมไว้สำหรับวางแนวควบคุมได้หายไป หลังจากตรวจพบว่าลวดหนามสูญหาย หน่วยได้ควบคุมพื้นที่วางกำลังป้องกันโดยรอบ และได้มีการตรวจสอบวัตถุระเบิดในพื้นที่อย่างละเอียด
ปัจจุบันหน่วยวางกำลังควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและได้นำลวดหนามใหม่เข้าไปติดตั้งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จากการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการซุกซ่อนวัตถุอันตราย เช่น กับระเบิดและทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (PMN-2) เป็นต้น และอาจเป็นเล่ห์เหลี่ยมของทหารกัมพูชาที่หลอกล่อให้ทหารเราติดตามเข้าไปในพื้นที่สังหาร
ทั้งนี้ ทุกการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงในพื้นที่ และให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
กองทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำว่าเป็นการรายงานเหตุการณ์จริงและทุกการตัดสินใจเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานรวมทั้งมองเห็นความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการป้องกันตัวในความอยู่รอดของสนามรบเป็นสำคัญ