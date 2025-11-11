"แม่ทัพกุ้ง" ติดภารกิจยาวถึงธ.ค.ไม่ได้เข้าแจง กมธ.ปมถูกสั่งหยุดยิง “สว.สวัสดิ์” ชี้หากจริงเป็นเรื่องใหญ่ หวังเป็นแค่การหารือ

“พล.ท.บุญสิน” ติดภารกิจยาวจนถึงเดือน ธ.ค.ไม่เข้าแจง กมธ.ทหาร วุฒิสภา ปมถูกสั่งให้หยุดยิง ด้าน “สว.สวัสดิ์” ชี้หากสั่งจริงถือเป็นเรื่องใหญ่กระทบศักดิ์ศรีของชาติ แต่หวังว่าคงเป็นเพียงการหารือตามที่ "แม่ทัพกุ้ง" ชี้แจงสื่อ
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. เวลา 08.00 น.ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ(กมธ.)การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ประชุมวาระที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างไทย–กัมพูชา เมื่อวันที่ 24–28 ก.ค.68 โดยระบุว่าได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้หยุดยิง หลังเริ่มการปะทะเพียง 6 ชั่วโมง โดย กมธ.ฯ เห็นว่าเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน จึงมีมติเรียกประชุมด่วนในวันนี้ พร้อมทำหนังสือเชิญ พล.ท.บุญสิน เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อประกอบภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ กมธ.ฯ ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน ไม่ได้เข้าชี้แจง และไม่ได้ส่งตัวแทนมาชี้แจงด้วย
จากนั้นเวลา 09.00 น.พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว.ในฐานะประธาน กมธ.ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า พล.ท.บุญสินได้โทรศัพท์มาแจ้งว่า ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจล่วงหน้ายาวต่อเนื่องจนถึงเดือน ธ.ค.ไม่สามารถขยับเวลาได้ โดยระบุว่าได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ที่ท่านพูดไปเป็นการหารือและความห่วงใย ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร ดังนั้นคงต้องเป็นไปตามที่ท่านบอกว่าเป็นความห่วงใยของผู้ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของการดูความพร้อมเรื่องการหยุดยิง อย่างไรก็ตามหากมีช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงกัน พล.ท.บุญสินจะเข้ามาให้ข้อมูลต่อ กมธ.ฯ ในโอกาสถัดไป พร้อมยืนยันว่าจะพยายามเข้าร่วมประชุมกับ กมธ.ฯ ในครั้งหน้า
เมื่อถามจากที่ พล.ท.บุญสิน ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการหารือกัน เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า ต้องเชื่อตามที่ พล.ท.บุญสินให้ข่าวมา เราคงไปมโนอย่างอื่นไม่ได้ ต้องเชื่อตามที่ชี้แจง ส่วนจะเชิญ พล.ท.โทบุญสิน มาชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ คงต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสถานการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรเพราะช่วงนี้สถานการณ์พัฒนาไปเร็วมาก และตนมองว่าสิ่งที่พล.ท.บุญสินดำเนินการอยู่ในขณะนี้เป็นการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะเยาวชน โอกาสที่จะได้มาเห็นสถานการณ์แบบนี้มีไม่บ่อยและไม่ควรจะมี แต่เมื่อมีแล้วก็ควรจะใช้ประโยชน์ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการปกป้องประเทศและบ้านเมือง รวมถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
เมื่อถามว่าหากเรื่องดังกล่าวเป็นจริง มีคนโทรไปสั่งให้หยุดยิงจริง ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่าหากเป็นเรื่องจริงก็ถือเป็นเรื่องใหญ่กระทบกับการปฎิบัติการทางทหาร เรื่องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติ แต่ขอให้เป็นเพียงการหารือและความห่วงใยตามที่ พล.ท.บุญสินได้ชี้แจง
เมื่อถามว่า สถานการณ์ล่าสุดที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการให้หยุดข้อตกลงทุกอย่าง เป็นคำตอบที่ดี เราไม่ควรจะไปอ่อนข้อ เราพยายามทำตามข้อตกลง เราพยายามทำให้เป็นสากลและเป็นสุภาพบุรุษทุกอย่าง แต่สิ่งที่ตอบสนองมาเป็นไปในเชิงบวกที่นายกฯ ประกาศถูกต้องแล้วคือ ต้องหยุดทุกเรื่อง ส่วนจะทำให้มีการตอบโต้รุนแรงมากขึ้นหรือไม่นั้น ต้องดูตามสถานการณ์เพราะพัฒนาไปไวมาก