อธิบดีกรมสนธิสัญญาเผยไทย-เขมรเห็นพ้องสำรวจ-จัดทำหมุดชั่วคราวบ้านหนองจานด่วน ใช้ LiDAR ทำภาพทางอากาศ ยันไม่เสียเปรียบ

อธิบดีกรมสนธิสัญญาฯ เผย ไทย-กัมพูชา เห็นพ้องสำรวจ และจัดทำหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วน พื้นที่บ้านหนองจาน - หนองหน้าแก้ว 27 พ.ย. นี้ พร้อมแก้ TOR 2003 ใช้ LiDAR ช่วยทำภาพถ่ายทางอากาศ ยัน ไทยไม่เสียเปรียบ เตรียมประชุม JBC ติดตามข้อตกลง ต้น ม.ค. 69
วันนี้ (3พ.ย.) นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงผลหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (Joint Declaration) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (JBC และ GBC) ว่า กลไก JBC เป็นกลไกทางเทคนิคในการสำรวจ และจัดทำเขตหลักแดน ซึ่งมีการประชุมสมัยวิสามัญไป เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดจันทบุรี และมีผลการประชุมแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ ข้อแรก เป็นการซ่อมแซมทำหลักเขตแดน เพื่อเปลี่ยน หรือ ทดแทนหลักเขตแดนเดิมที่เสียหาย ที่สองฝ่ายมีความเห็นตรงกันแล้ว
ข้อที่สอง คือ การเร่งรัดการแก้ไข TOR ปี 2003 เพื่อนำเทคโนโลยี “LiDAR” มาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยเห็นชอบที่จะทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ภายในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม 2568
ข้อที่สาม คือ ความเห็นพ้องต่อกระบวนการการสำรวจและจัดทำหลักเขตชั่วคราวอย่างเร่งด่วน บริเวณหลักเขตแดนที่ 42 - 47 ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านหนองจาน และบ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินในบริเวณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่า จะมีส่วนช่วยในการลดการกระทบกระทั่ง และความขัดแย้งในรูปแบบต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้ การสำรวจ และการจัดทำหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วนนั้น กัมพูชาอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างคำแนะนำเทคนิค ส่วนฝ่ายไทยได้จัดทำร่าง และเสนอไปแล้ว โดยรอคำตอบอยู่ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จากนั้นจะเริ่มการสำรวจ เพื่อวางหมุดชั่วคราวภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 โดยมีแผนงานคร่าว ๆ คือ เริ่มจากหลักเขตที่ 42 - 43 ตามด้วยหลักเขตที่ 46 - 47 และเขตหลักที่ 43 - 46 ตามลำดับ เมื่อทั้งสองฝ่ายดำเนินการแล้ว จะนำผลการสำรวจเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละฝ่าย เพื่อออกความเห็นชอบ และกำหนดกลไกที่เหมาะสมสำหรับการปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายต่อไป
นายเบญจมินทร์ ยังย้ำว่า การวางหมุดชั่วคราวอย่างเร่งด่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อสิทธิ์ของไทย และกัมพูชา ในเรื่องเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสิ่งที่ตกลงกัน คือ จะจัดให้มีการประชุม JBC อีกครั้ง เพื่อติดตามสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายดำเนินการ ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2569
ส่วนการแก้ TOR จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบหรือไม่ นายเบญจมินทร์ กล่าวว่า TOR ฉบับดังกล่าว เป็นเพียงข้อปฏิบัติ ที่ต่อเนื่องมาจาก MOU 2543 จึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ซึ่งเป็นรายละเอียดข้อกำหนดของผู้ปฏิบัติเท่านั้น