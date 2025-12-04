"สันติ" ขอบคุณ บ.ลี่ชิ กรุ๊ป ร่วมหนุนฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้ มูลค่ากว่า 1.7 ลบ.

“รมต.สันติ ปิยะทัต” ขอบคุณ บ.ลี่ชิ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้ มูลค่ากว่า 1.7 ลบ.
วันนี้ (4ธ.ค.) นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบสิ่งของจากบริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ มูลค่ากว่า 1,700,000 บาท
วันที่ (4 ธันวาคม 2568) ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาล ในการรับมอบสิ่งของบริจาคมูลค่ากว่า 1,700,000 บาท จากนาย ลี่ หลิงไฮ (Mr. LI Ling Hai) ประธานบริหาร บริษัท ลี่ชิ กรุ๊ป จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
การบริจาคครั้งนี้ได้ส่งผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมนำส่งต่อไปยังศูนย์อำนวยการประสานงานธารน้ำใจไทยอุทกภัย 68 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อกระจายสิ่งของและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยต่อไป
นายสันติ ได้กล่าวขอขอบคุณบริษัทลี่ชิ กรุ๊ป ที่ให้ความสำคัญและร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้
ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด รวมถึงการวางแผนบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอนาคตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง