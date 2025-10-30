“สันติ” ตรวจเยี่ยมร้านค้าทำเนียบโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เผยได้รับการตอบรับจากผู้ใช้สิทธิต่อเนื่อง

“รมต. สันติ” ตรวจเยี่ยมร้านค้าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” โรงอาหารตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร้านค้าได้รับการตอบรับจากผู้ใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (30 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ลงไปที่โรงอาหารตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ตรวจเยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” วันที่สอง หลังเริ่มโครงการ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ร้านค้าต่างๆ ได้รับความสนใจจากผู้ใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการเปิดเผยว่า โครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้รับการตอบรับที่ดี มีลูกค้าหมุนเวียนมาใช้สิทธิต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และหวังว่าโครงการนี้จะยังคงมีต่อ เพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งร้านค้าและประชาชน
ขณะที่ นายสันติ เชิญชวนประชาชนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ ให้มาใช้สิทธิในโครงการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่า หากพบเห็นความไม่เป็นธรรมในการใช้สิทธิ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หมายเลข 1166 ตลอด 24 ชั่วโมง