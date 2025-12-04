รัฐบาลเตรียมช่วยค่าปลงศพเหยื่อน้ำท่วมใต้ 2 ล้านเท่ากัน ไม่ต้องประกาศพื้นที่ฉุกเฉินเพิ่ม

“ภราดร” เผยรัฐบาลเตรียมช่วยค่าปลงศพเหยื่อน้ำท่วมใต้ 2 ล้านเท่ากัน ไม่ต้องประกาศพื้นที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพิ่ม
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 4 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการอนุมัติค่าปลงศพ 2 ล้านบาท ให้กับผู้เสียชีวิตในจังหวัดนํ้าท่วมภาคใต้ นอกเหนือจากจังหวัดสงขลาว่า ได้มีการหารือกันว่า นอกเขต พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะได้ค่าปลงศพเท่ากับในจังหวัดสงขลาหรือไม่ ซึ่งนายกฯ เห็นว่าเมื่อเป็นภัยเดียวกัน คือเป็นปัญหาอุทกภัย และเป็นความผิดปกติเช่นเดียวกัน จึงได้สั่งการให้ตนไปประสานงานกับกองทุนสำนักนายกฯ และสำนักงบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้จะชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตเท่ากัน ทั้ง 8 จังหวัด
ผู้สื่อข่าวถามว่า จังหวัดที่เหลือไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใช่หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า ไม่ต้องแล้ว
เมื่อถามว่า ตามขั้นตอนต่อไปต้องดำเนินอย่างไร นายภราดร กล่าวว่า สัปดาห์หน้าทางสำนักงบประมาณ ถ้าสัปดาห์หน้า ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) จะเสนอไปยังสำนักงบประมาณ และกองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะใช้งบประมาณจากกองทุนสำนักนายกฯ 1 ล้านบาท และงบกลาง 1 ล้านบาท รวมเป็น 2 ล้านบาท
เมื่อถามว่าจะมีการใช้ระเบียบอะไรที่แตกต่างจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า เดี๋ยวจะมีการไปเขียนระเบียบเพิ่มเติม ซึ่งโดยหลักการแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหา ทุกคนได้กันหมด
เมื่อถามว่า งบประมาณที่เพิ่มขึ้นมา คาดว่าจะใช้ประมาณเท่าไหร่ นายภราดร กล่าวว่า เท่าที่ทราบตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิต น่าจะมีประมาณ 40 กว่าคนของ 7 จังหวัด ซึ่งไม่รวม จำนวน 140 กว่ารายของจังหวัดสงขลา ที่อนุมัติไปแล้ว